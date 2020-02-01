Помпео поддержал сохранение независимости Белоруссии

МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поднята тема сохранения независимости республики, и высказал приверженность Вашингтона ее суверенитету.
"Мы обсуждали экономические вопросы... Господин Лукашенко сказал, что Белоруссия - суверенная и независимая страна, не может быть частью какой-либо другой страны", - сказал Помпео журналистам в субботу в Минске.
Госсекретарь напомнил, что США были одним из первых государств, которое после распада СССР признало независимость Белоруссии.
"Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", - заявил он.
"Мы полностью поддерживаем желание Белоруссии сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас и для наших взаимоотношений", - добавил он.
Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял о своей приверженности незыблемому суверенитету и независимости страны. В конце января Александр Лукашенко заявил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.
Вчера, 11:58Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск