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Помпео поддержал сохранение независимости Белоруссии
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РИА Новости

Помпео поддержал сохранение независимости Белоруссии

14:35 01.02.2020 (обновлено: 15:04 01.02.2020)
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© REUTERS / Tom BrennerГоссекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
Госсекретарь США Майк Помпео во время пресс-конференции в Вашингтоне. 7 января 2020
© REUTERS / Tom Brenner
МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что во время встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко была поднята тема сохранения независимости республики, и высказал приверженность Вашингтона ее суверенитету.
"Мы обсуждали экономические вопросы... Господин Лукашенко сказал, что Белоруссия - суверенная и независимая страна, не может быть частью какой-либо другой страны", - сказал Помпео журналистам в субботу в Минске.
Госсекретарь напомнил, что США были одним из первых государств, которое после распада СССР признало независимость Белоруссии.
"Мы придерживаемся этой же позиции и надеемся на более глубокие отношения", - заявил он.
"Мы полностью поддерживаем желание Белоруссии сделать свой выбор и сыграть конструктивную роль в регионе. Вы не должны поддаваться какой-то силе, а должны сами определять свои собственные приоритеты и что будет самое лучшее для вас и для наших взаимоотношений", - добавил он.
Ранее президент Белоруссии неоднократно заявлял о своей приверженности незыблемому суверенитету и независимости страны. В конце января Александр Лукашенко заявил, что не может пойти на "растворение" суверенитета Белоруссии в России, иначе белорусы его "съедят" в течение года после принятия такого решения.
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Лукашенко поблагодарил Помпео за визит в Минск
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Майк ПомпеоАлександр ЛукашенкоБелоруссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Все отлично понимают, что стоит за помощью от США (абсолютно все). Просто Лукашенко, в угоду своему "Я", готов и страну сдать американцам. Только бы попытаться остаться у власти. Мы уже много видели "патриотов" в других странах, так что ничего удивительного. "Стандартный спаситель" своего народа.
1 февраля, 14:43
llevone2017
1100001
Они и в Ливии, Ираке и Украине независимость поддерживали.
1 февраля, 14:45
Hellhound .
1200000
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