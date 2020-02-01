Вдова разведчика рассказала, как он узнал о подготовке терактов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 фев - РИА Новости. Разведчик-нелегал, Герой России Виталий Нетыкса в ходе своей работы за рубежом в 1996 году получил информацию о том, что в Москве готовились теракты - об этом рассказала его вдова Тамара Нетыкса, работавшая с вместе с супругом.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор СВР Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса (1946-2011) и полковник в отставке Тамара Нетыкса (родилась в 1949 году).
Сюжет о супругах Нетыкса был показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1". По словам Тамары Нетыксы, многие вещи, касающиеся их работы за границей, и сейчас остаются секретом.
"Но про некоторые вещи могу рассказать. Он (Виталий Нетыкса) получил информацию, что в Москве могли быть теракты, взрывы, это был 1996-й год", - сказала ветеран СВР.
Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания в особых условиях, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.
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В паре с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.