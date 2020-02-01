Помпео и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе

"Мы обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Белоруссии, с президентом Лукашенко мы говорили об этом. Они надеются, что США будут продолжать исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть на юго-востоке Украины", - сказал Помпео журналистам, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о роли Вашингтона в урегулировании в Донбассе во время визита в Белоруссию.