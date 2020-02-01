Помпео и Лукашенко обсудили ситуацию в Донбассе

МИНСК, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что во время визита в Минск и переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждал вопрос о возможной роли Вашингтона в урегулировании конфликта на востоке Украины.
"Мы обсудили этот вопрос с министром иностранных дел Белоруссии, с президентом Лукашенко мы говорили об этом. Они надеются, что США будут продолжать исполнять свою конструктивную роль в предотвращении тех вызовов, которые есть на юго-востоке Украины", - сказал Помпео журналистам, отвечая на вопрос о том, поднимался ли вопрос о роли Вашингтона в урегулировании в Донбассе во время визита в Белоруссию.
По его словам, "в конечном итоге Россия и Украина должны решить этот вопрос (урегулирования - ред.)". "Мы поможем Украине достичь той демократии, о которой мы говорили вчера с господином Зеленским (президентом Украины - ред.)", - добавил Помпео.
Помпео добавил, что в урегулировании конфликта в Донбассе должен принять участие весь мир. "Это тот вопрос, в котором нужно участвовать всей Европе, всему миру, чтобы найти выход", - сказал он.
В целом госсекретарь США отметил, что внешняя политика действующего президента США Дональда Трампа в первую очередь направлена на усиление безопасности. Помпео отметил "рост инвестиций (США - ред.) для обеспечения безопасности на Украине, что не сделала предыдущая (президентская - ред.) администрация: они несерьезно отнеслись к обязательствам обеспечения безопасности".
Он подчеркнул, что внимание теме безопасности будет уделяться США в Белоруссии. "Мы хотим быть частью этого процесса", - сказал Помпео, заметив, что при этом США рассчитывают увидеть прогресс и с европейской стороны.