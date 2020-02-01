Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 12, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – 10", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.