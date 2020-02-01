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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-01T14:05+0300
https://ria.ru/20200201/1564140817.html
Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564103182_0:205:3274:2047_1036x0_80_0_0_cc344d070bc6d17229a6e81748d226c7.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала 37 нарушений перемирия в Сирии за сутки

14:05 01.02.2020
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© AFP 2019 / Louai BesharaСирия
Сирия
© AFP 2019 / Louai Beshara
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения режима боевых действий в Сирии за сутки зафиксировала 37 нарушений, Турция - 24, сообщается в опубликованном на сайте российского военного ведомства информационном бюллетене Минобороны РФ.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 37 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – 15, Идлиб – 12, Хама – 10. Турецкой частью представительства зафиксировано 24 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – 14, Идлиб – 10", - говорится в сообщении.
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю по перемещению беженцев гуманитарных акций не проводилось.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоТурцияСирияРоссияВ мире
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