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Религия и мировоззрение
2020-02-01T14:30+0300
https://ria.ru/20200201/1564140775.html
Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564141186_0:73:2806:1651_1036x0_80_0_0_c66f25439475ac2c83f531faba18a417.jpg
РИА Новости

Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

14:05 01.02.2020 (обновлено: 14:30 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации в Патриарших палатах Кремля
Президент РФ Владимир Путин поздравляет патриарха Московского и всея Руси Кирилла с годовщиной интронизации в Патриарших палатах Кремля
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Ваше святейшество... Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации – 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!" - сказал Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в кафедральном соборном храме Христа Спасителя по случаю 11-й годовщины своей интронизации
Вчера, 04:23Религия и мировоззрение
РПЦ отмечает 11-летие интронизации патриарха Кирилла
Патриарх поблагодарил Путина за поздравления и отметил, что патриарх должен служить Богу, но также заботиться и о духовном состоянии людей, "а это предполагает развитие очень многих церковных программ".
"Хотел бы поблагодарить вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском это служение церкви идёт рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определённых целей", - приводятся на сайте слова патриарха.
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Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Владимир Путин
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