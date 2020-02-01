Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

"Ваше святейшество... Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации – 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!" - сказал Путин.