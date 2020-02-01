Путин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной интронизации

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с одиннадцатой годовщиной интронизации, поздравление опубликовано на сайте Кремля.
"Ваше святейшество... Позвольте сердечно поздравить вас с Днём интронизации – 11 лет прошло. Так быстро, что, думаю, вы их и не заметили. А мы заметили: заметили вашу подвижническую работу, всё общество наше заметило результаты этой работы. Большое вам спасибо за всё: за любовь и к вере, и к Отечеству. Поздравляю вас!" - сказал Путин.
Патриарх поблагодарил Путина за поздравления и отметил, что патриарх должен служить Богу, но также заботиться и о духовном состоянии людей, "а это предполагает развитие очень многих церковных программ".
"Хотел бы поблагодарить вас за то, что в нынешних условиях в государстве Российском это служение церкви идёт рука об руку со многими государственными учреждениями, и по разным направлениям у нас существует диалог, сотрудничество. И конечно, поэтому и достигаем каких-то определённых целей", - приводятся на сайте слова патриарха.