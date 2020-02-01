Из Хэйхэ в Благовещенск по временному коридору вернулись 165 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному через закрытый пункт пропуска По временному транспортному коридору, организованному через закрытый пункт пропуска Благовещенск Хэйхэ на границе с КНР, в субботу вернулись в Россию 165 человек, в Китай уехали 90 граждан Китая, сообщает правительство Амурской области

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры предупреждения распространения коронавируса

"По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ, вернулось 165 человек. По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР",- сообщает правительство Амурской области.

Уточняется, что прибывшие из Китая прошли двойной тепловизионный контроль, "лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", также они сдали анализы на инфекционные заболевания.

Временный коридор через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ продолжить работать 2 февраля с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск).

"Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора", - добавляется в сообщении.

По временному транспортному коридору, организованному на международном пункте пропуска, в Приамурье в среду вернулись 239 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.