Из Хэйхэ в Благовещенск по временному коридору вернулись 165 человек

БЛАГОВЕЩЕНСК, 1 фев - РИА Новости. По временному транспортному коридору, организованному через закрытый пункт пропуска Благовещенск — Хэйхэ на границе с КНР, в субботу вернулись в Россию 165 человек, в Китай уехали 90 граждан Китая, сообщает правительство Амурской области.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что подписал распоряжение о закрытии границы РФ на Дальнем Востоке в качестве меры предупреждения распространения коронавируса.
"По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ, вернулось 165 человек. По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор через пункт пропуска Благовещенск, по которому уехать в Китай из России смогли 90 граждан КНР",- сообщает правительство Амурской области.
Уточняется, что прибывшие из Китая прошли двойной тепловизионный контроль, "лиц с признаками инфекционных заболеваний не выявлено", также они сдали анализы на инфекционные заболевания.
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Временный коридор через пункт пропуска Благовещенск-Хэйхэ продолжить работать 2 февраля с 14.00 (08.00 мск) до 16.30 (10.30 мск).
"Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора", - добавляется в сообщении.
По временному транспортному коридору, организованному на международном пункте пропуска, в Приамурье в среду вернулись 239 человек, признаков инфекционных заболеваний у них не выявлено.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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