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2020-02-01T13:49+0300
https://ria.ru/20200201/1564140327.html
Из Китая в Приморье в субботу эвакуировали 58 россиян
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РИА Новости

Из Китая в Приморье в субботу эвакуировали 58 россиян

13:49 01.02.2020
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© Фото : Правительство Приморского краяУчасток автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
Участок автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница
© Фото : Правительство Приморского края
Участок автомобильной дороги Уссурийск–Пограничный–Госграница. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Свыше 50 россиян вывезли из Китая через пункты пропуска в Приморье за субботу, сообщает правительство региона.
В субботу начался вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье.
"Как отмечают в агентстве международного сотрудничества Приморья, через пункты пропуска Краскино, Полтавка и Пограничный за день удалось эвакуировать 58 жителей России", - говорится в сообщении.
Все остальные пересекут границу в ближайшие дни, отмечают власти.
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Следующие автобусы отправятся в воскресенье, 2 февраля, от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10.00 по китайскому времени (5.00 мск).
За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию.
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"В настоящее время в этой работе задействованы Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, транспортные компании и муниципалитеты, на территории которых находятся пункты пропуска. Именно они организуют движение автобусов. Все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Транспорт, на котором осуществляется вывоз, проходит обязательную дезинфекцию", – сказал глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже более 250 человек, заражены около 11,7 тысячи человек. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаКитайПриморский крайОбщество
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