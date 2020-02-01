Из Китая в Приморье в субботу эвакуировали 58 россиян

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Свыше 50 россиян вывезли из Свыше 50 россиян вывезли из Китая через пункты пропуска в Приморье за субботу, сообщает правительство региона.

В субботу начался вывоз россиян из Китая через пункты пропуска в Приморье.

"Как отмечают в агентстве международного сотрудничества Приморья, через пункты пропуска Краскино, Полтавка и Пограничный за день удалось эвакуировать 58 жителей России", - говорится в сообщении.

Все остальные пересекут границу в ближайшие дни, отмечают власти.

Следующие автобусы отправятся в воскресенье, 2 февраля, от пунктов пропуска Полтавка и Пограничный в 10.00 по китайскому времени (5.00 мск).

За два дня на телефоны горячей линии поступило около тысячи обращений от россиян, находящихся сейчас в Китае. Более 100 из них заявили о своем желании немедленно вернуться в Россию.

"В настоящее время в этой работе задействованы Пограничная служба ФСБ России, Федеральная таможенная служба, Россельхознадзор, Роспотребнадзор, транспортные компании и муниципалитеты, на территории которых находятся пункты пропуска. Именно они организуют движение автобусов. Все граждане, вернувшиеся в Россию, прошли медицинский осмотр, у них взяли необходимые пробы для исследований. Транспорт, на котором осуществляется вывоз, проходит обязательную дезинфекцию", – сказал глава агентства международного сотрудничества Приморья Алексей Старичков.