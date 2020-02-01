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2020-02-01T13:53+0300
https://ria.ru/20200201/1564140159.html
Tele2 опроверг информацию об утечке данных клиентов
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РИА Новости

Tele2 опроверг информацию об утечке данных клиентов

13:53 01.02.2020
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип "TELE2"
Логотип TELE2
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
МОСКВА, 1 фев, РИА Новости. Сотовый оператор Tele2 опроверг информацию об утечке персональных данных абонентов, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В субботу в соцсетях появилась информация о том, что в московский отдел полиции обратился менеджер по безопасности "Т2 Мобайл". Он рассказал, что в последние три месяца кто-то постоянно заходил в систему через программы для сотрудников, переписывал ICCID абонентов и делал полные копии их карт.
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В Tele2 опровергли данную информацию. "Никаких обращений клиентов, связанных с несанкционированным доступом к конфиденциальной информации, не поступало", - пояснили в пресс-службе.
В компании также отметили, что Tele2 обеспечивает безопасность персональных данных своих абонентов и гарантирует сохранность этой информации. "Мы исключаем возможность копирования данных клиентов компании", - добавил представитель Tele2.
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Tele2 РоссияТехнологииОбщество
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