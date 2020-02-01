Tele2 опроверг информацию об утечке данных клиентов

В субботу в соцсетях появилась информация о том, что в московский отдел полиции обратился менеджер по безопасности "Т2 Мобайл". Он рассказал, что в последние три месяца кто-то постоянно заходил в систему через программы для сотрудников, переписывал ICCID абонентов и делал полные копии их карт.