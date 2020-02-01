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Эксперт оценил дальнейшие действия Британии после выхода из Евросоюза
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РИА Новости

Эксперт оценил дальнейшие действия Британии после выхода из Евросоюза

13:34 01.02.2020 (обновлено: 13:37 01.02.2020)
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© AP Photo / Olivier HosletСотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Hoslet
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Великобритания в ночь на субботу покинула политические институты Евросоюза, но теперь Лондону предстоит колоссальная работа по определению экономических отношений с ЕС и третьими странами, заявил РИА Новости доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин.
Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Работа правительству Великобритании предстоит колоссальная по объему. Справятся ли они за столь короткое время или не справятся? Время покажет. Во всяком случае, многие эксперты, в том числе британские, выражают достаточно большие сомнения", - заявил специалист.

Пока разница не заметна

Как пояснил эксперт, рядовой британец сейчас вряд ли заметит какую-то разницу в положении дел. До конца года действует переходный период, в течение которого товары, услуги и капиталы между Великобританией и Евросоюзом будут перемещаться беспрепятственно, как и раньше.
"По сути Великобритания вышла из политических институтов, но на деле для людей, для экономики сегодня мало что изменилось. Потому что на протяжении одиннадцати месяцев, до 31 декабря этого года, будет действовать так называемый переходный период, в течение которого сохранится общий экономический рынок или общее экономическое пространство, которое раньше было", - заявил Топорнин.
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Варианты действий

Процесс переговоров о дальнейших условиях экономического сотрудничества Лондона и Брюсселя осложняется тем, что, несмотря на понимание обеих сторон выгоды взаимных контактов, каких-то стержневых показателей, вокруг которых можно было бы готовить новое соглашение, пока нет. По оценке политолога, существует 5-6 моделей взаимоотношений ЕС с третьими странами, которые могут послужить примером для Лондона.
"Чаще всего, когда британцы выходили из ЕС, они показывали на Швейцарию и Норвегию и говорили: вот эти страны не входят в состав Европейского союза, а уровень жизни там даже выше, чем в среднем по ЕС. Но нужно сказать, что скорее всего ни швейцарский, ни норвежский пример британцам не подойдут, потому что и Норвегия, и Швейцария, например, страны Шенгенского пространства, а Великобритания не входила в Шенгенский союз и не собирается туда входить", - пояснил Топорнин.
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Кроме того, Швейцария и Норвегия признают правила и нормативы Евросоюза, признают юрисдикцию Европейского суда в Люксембурге. "А Великобритания от этого ушла, она в общем-то предприняла все эти усилия для того, чтобы выйти из юрисдикции ЕС", - отметил он.
Более подходящим может оказаться схема отношений Евросоюза и Канады. "Наверное, базируясь на канадском варианте, можно говорить, что в какой-то своей формации этот вариант может быть использован. Но хочу заметить, что соглашение ЕС с Канадой потребовало почти семь лет кропотливой переговорной работы, было много различных комиссий, комитетов, обсуждений, потому что были сложные вопросы", - заявил эксперт.
Он подчеркнул, что подробные обсуждения могут вестись буквально по каждой группе товаров, также не надо забывать о вопросах интеллектуальной собственности, патентов, научных разработок, инноваций. Поэтому у специалистов есть сомнения, что фактически даже не за 11, а за 9 месяцев - первое заседание совместной комиссии Лондон-Брюссель запланировано лишь на вторую половину марта - удастся согласовать все детали.
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Не только торговля с ЕС

Эксперт также отметил, что Brexit ставит перед Лондоном и другие задачи. В частности, речь идет о разработке новых торговых соглашений с третьими странами, в том числе такими важными партнерами, как США и Китай.
Кроме того, в отношениях с ЕС Великобритании также предстоит договориться о взаимодействии по миграционной политике, сотрудничеству в правоохранительной области, противодействии терроризму, правовому статусу британцев, проживающих в ЕС, и европейцев, живущих и работающих в Британии, пояснил специалист. Для России немаловажным является вопрос координации санкционного режима между Великобританией и другими странами Запада.
Важной задачей для британских властей является защита статуса лондонского Сити как одного из крупнейших мировых финансовых центров, отмечает Топорнин. Уже сейчас из-за неопределенности будущих экономических отношений Великобритании с миром инвестиционные компании начинают открывать свои филиалы во Франкфурте-на-Майне и Париже и перемещать туда своих сотрудников, постепенно выводить капиталы из Лондона.
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"Это очень серьезная угроза, потому что в структуре экономики Британии инвестиционный капитал занимает определяющее место. Не производственная база Великобритании, а именно фондовый рынок, инвестиционный капитал. И здесь (премьер-министру) Борису Джонсону и в целом правительству, видимо, придется принять какие-то особые меры, чтобы приостановить или вообще полностью перекрыть переток капитала с Британских островов в континентальную Европу", - заключил эксперт.
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвропейский судБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияВ мире
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