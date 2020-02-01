Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-01T13:24+0300
https://ria.ru/20200201/1564139789.html
Эксперт оценил заявление Эрдогана о намерении начать операцию в Идлибе
https://cdn23.img.ria.ru/images/156006/85/1560068598_0:103:3021:1802_1036x0_80_0_0_06ab7249171aafddb2a45a193e8c8f4e.jpg
РИА Новости

Эксперт оценил заявление Эрдогана о намерении начать операцию в Идлибе

13:24 01.02.2020
4081
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган, заявляя о возможности турецкой военной операции в сирийском Идлибе, пытается повлиять на информационное поле, но мегафонная дипломатия – не самый подходящий способ общения с РФ, заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.
Ранее Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи. Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Турция не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции президента РФ Владимира Путина
31 января, 13:45
Песков дал оценку обвинениям Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
"Вряд ли Эрдоган делает такие заявления лишь потому, что Россия не учла позицию Турции. Наоборот, межведомственные контакты и договоренности на высшем уровне свидетельствуют о плотной координации, договоренности есть, хотя и непубличные. Мегафонная дипломатия - не самый подходящий способ общения с Россией, да и к тому же от позитивного диалога с ней зависит и успех турецкой инициативы в Ливии. Поэтому слова Эрдогана нужно рассматривать как символическую попытку повлиять на информационное поле вокруг сирийской операции", - сказал Ахметов.
Он отметил, что, несмотря на договоренности с Россией и косвенно с Сирией, руководство Турции не может не реагировать на происходящее в Идлибе, так как от публичной позиции президента зависит степень доверия между турецкой стороной и сирийской оппозицией.
"Конечно, само турецкое руководство порою само стреляет себе в ногу в этом вопросе, например, отправляя вооруженные группы в Ливию или заставляя сирийских арабов воевать против сирийских курдов. Как бы то ни было, от степени доверия оппозиции к Турции зависит и успех российской дипломатии в Сирии, а политический процесс оказался бы на грани развала, если бы у России через турецкое посредничество не было бы выхода на сирийскую оппозицию", - заявил эксперт.
Идлиб
30 января, 13:38Война в Сирии
В Минобороны опровергли данные СМИ об ударах российских ВКС в Идлибе
"Другое дело, когда Эрдоган обещает начать военную операцию в ответ на действия сирийской армии. Нужно не забывать, что по негласным договоренностям 30-40 километров приграничной зоны, скорее всего, отойдут под прямой контроль турецкой стороны, остальная часть идлибской зоны, вдоль международной трассы М5 - сирийскому правительству. При этом стороны будет своими силами истреблять наиболее радикальные несогласные на диалог с Дамаском группировки", - добавил собеседник агентства.
По его словам, заявления Эрдогана имеют цель предостеречь сирийскую армию от нарушения данных договоренностей, особенно в отношении административного центра провинции - города Идлиба, которые пока что останется в руках оппозиции.
На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.
Василий Небензя выступает на заседании совета безопасности ООН в Нью-Йорке
29 января, 21:41Война в Сирии
Небензя назвал причины эскалации в Идлибе
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
Карта российско-турецких договорённостей по Сирии
23 октября 2019, 20:46
Новые российско-турецкие договоренности по Сирии
2620011
Обсудить 1
Война в СирииИдлиб (мухафаза)Василий НебензяТурцияСирияООНРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
Рекомендуем
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
США заявили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Владимир Познер
"Это отвратительно": Познер разоблачил "злобное вранье" о России
Осень в Крыму
В Крыму не поверили, что Киев способен поставлять воду на полуостров
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Генсек ООН призвал прекратить боевые действия в Сирии
Солдаты сирийской армии
В ЦПВС сообщили об обстрелах сирийских военных боевиками
Люди прогуливаются по территории Московского музея-заповедника Коломенское
Пенсии, пособия, проезд: что изменится с 1 февраля
Нагорный Карабах
МИД Азербайджана оценил прошедшие в Женеве переговоры по Карабаху
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Пушков оценил готовность США обеспечить Белоруссию нефтью
Северо-Крымский канал
В ГД прокомментировали идею депутата Рады продавать воду в Крым
Основатель политической партии За правду писатель Захар Прилепин
В России создали новую партию "За правду"
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:11В Приморье ситуацию с семьей, лишившейся дома, взяли на контроль
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от нового коронавируса за пределами Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
Лента новостейМолния