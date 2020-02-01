Эксперт оценил заявление Эрдогана о намерении начать операцию в Идлибе

АНКАРА, 1 фев – РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган , заявляя о возможности турецкой военной операции в сирийском Идлибе , пытается повлиять на информационное поле, но мегафонная дипломатия – не самый подходящий способ общения с РФ , заявил РИА Новости живущий в Анкаре эксперт Российского совета по международным делам Тимур Ахметов.

Ранее Эрдоган заявил, что Россия в настоящий момент не выполняет свои обязательства по соглашениям по урегулированию в сирийском Идлибе, достигнутым в Астане и Сочи. Он добавил, что если ситуация в Идлибе не нормализуется, то Турция не останется безучастной, она готова предпринять для этого все необходимые шаги, вплоть до применения военной силы.

"Вряд ли Эрдоган делает такие заявления лишь потому, что Россия не учла позицию Турции. Наоборот, межведомственные контакты и договоренности на высшем уровне свидетельствуют о плотной координации, договоренности есть, хотя и непубличные. Мегафонная дипломатия - не самый подходящий способ общения с Россией, да и к тому же от позитивного диалога с ней зависит и успех турецкой инициативы в Ливии. Поэтому слова Эрдогана нужно рассматривать как символическую попытку повлиять на информационное поле вокруг сирийской операции", - сказал Ахметов.

Он отметил, что, несмотря на договоренности с Россией и косвенно с Сирией, руководство Турции не может не реагировать на происходящее в Идлибе, так как от публичной позиции президента зависит степень доверия между турецкой стороной и сирийской оппозицией.

"Конечно, само турецкое руководство порою само стреляет себе в ногу в этом вопросе, например, отправляя вооруженные группы в Ливию или заставляя сирийских арабов воевать против сирийских курдов. Как бы то ни было, от степени доверия оппозиции к Турции зависит и успех российской дипломатии в Сирии, а политический процесс оказался бы на грани развала, если бы у России через турецкое посредничество не было бы выхода на сирийскую оппозицию", - заявил эксперт.

"Другое дело, когда Эрдоган обещает начать военную операцию в ответ на действия сирийской армии. Нужно не забывать, что по негласным договоренностям 30-40 километров приграничной зоны, скорее всего, отойдут под прямой контроль турецкой стороны, остальная часть идлибской зоны, вдоль международной трассы М5 - сирийскому правительству. При этом стороны будет своими силами истреблять наиболее радикальные несогласные на диалог с Дамаском группировки", - добавил собеседник агентства.

По его словам, заявления Эрдогана имеют цель предостеречь сирийскую армию от нарушения данных договоренностей, особенно в отношении административного центра провинции - города Идлиба, которые пока что останется в руках оппозиции.

На фоне эскалации боевых действий в Идлибе страны Запада обвиняют Россию и Дамаск в ударах по гуманитарным объектам на северо-западе Сирии. В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял, что причины эскалации ситуации в Идлибе заключаются в действиях террористов, а не сирийской армии, которая вынуждена реагировать на вылазки боевиков и проводить ограниченные операции по нейтрализации террористической активности.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.