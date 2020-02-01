КНДР направила помощь Китаю для борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Лидер Лидер КНДР Ким Чен Ын передал председателю КНР Си Цзиньпину послание в связи со вспышкой коронавируса, Пхеньян направил Китаю финансовую помощь для борьбы с пневмонией, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Председатель госсовета КНДР, председатель Трудовой партии Кореи товарищ Ким Чен Ын направил генсеку ЦК Компартии Китая председателю КНР товарищу Си Цзиньпину послание о борьбе с инфекционной пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа в Китае", - говорится в сообщении агентства.

"Согласно решению политбюро ЦК Трудовой партии Кореи 31 января, ЦК ТПК направило финансовую помощь ЦК КПК", - отмечается в сообщении ЦТАК.

В письме Ким Чен Ын передал привет китайскому медперсоналу и соболезнования семьям погибших от пневмонии. Также он выразил уверенность, что власти и народ Китая победят в борьбе с болезнью, и пожелал счастья китайскому народу.