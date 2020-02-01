В Крыму предложили пересмотреть подходы к изучению истории ВОВ

"Мы приняли резолюцию с рекомендациями министерству образования, а также руководителям учебных заведений и школ по улучшению работы, связанной с преподаванием истории Великой Отечественной войны. Речь идет о воспитательной и учебной работе", - сказал РИА Новости Иоффе.

"Сегодня недостаточное количество часов отводится на изучение истории, есть разночтения в учебниках, темы объединяются, не даются четкие понятия о том, кто начал войну, кто победил в ней, роль союзников. То на чем сейчас спекулируют наши соседи, искажая историю. Если наши дети не будут владеть фактами, то фальсификация будет процветать. Мы можем упустить подрастающие поколение, для которых война была очень давно, и они не владеют этими данными", - сказал Иоффе.