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В Крыму предложили пересмотреть подходы к изучению истории ВОВ
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РИА Новости

В Крыму предложили пересмотреть подходы к изучению истории ВОВ

12:46 01.02.2020
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© РИА Новости / Александр ПолегенькоГлава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе
© РИА Новости / Александр Полегенько
Глава Общественной палаты Республики Крым Григорий Иоффе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 фев – РИА Новости. Глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе предложил пересмотреть подходы к изучению истории Великой Отечественной войны.
Он подчеркнул, что по данной теме при общественной палате прошел круглый стол с привлечением представителей научного сообщества.
Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав (4 - 11 февраля 1945). В первом ряду (сидят): Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль, Президент США Франклин Делано Рузвельт и Маршал СССР Иосиф Виссарионович Сталин перед началом одного из заседаний. Стоят: Министр иностранных дел Великобритании Энтони Иден, Государственный секретарь США Эдвард Стеттиниус и Народный комиссар иностранных дел СССР Вячеслав Михайлович Молотов
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"Мы приняли резолюцию с рекомендациями министерству образования, а также руководителям учебных заведений и школ по улучшению работы, связанной с преподаванием истории Великой Отечественной войны. Речь идет о воспитательной и учебной работе", - сказал РИА Новости Иоффе.
По его словам, сегодня многие представители молодежи, школьники и студенты не владеют фактами, связанными с историей Великой Отечественной войны, и эта проблема актуальна для всей страны.
"Сегодня недостаточное количество часов отводится на изучение истории, есть разночтения в учебниках, темы объединяются, не даются четкие понятия о том, кто начал войну, кто победил в ней, роль союзников. То на чем сейчас спекулируют наши соседи, искажая историю. Если наши дети не будут владеть фактами, то фальсификация будет процветать. Мы можем упустить подрастающие поколение, для которых война была очень давно, и они не владеют этими данными", - сказал Иоффе.
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Григорий ИоффеВеликая Отечественная война (1941-1945)КрымРоссияОбщество
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