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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-01T12:43+0300
https://ria.ru/20200201/1564138921.html
В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана
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РИА Новости

В Сирию за сутки вернулись почти 900 беженцев из Иордании и Ливана

12:43 01.02.2020
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Почти 900 сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 897 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 253 человека (женщин – 76, детей – 130), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 644 человека (женщин – 193, детей – 328)", - говорится в сообщении.
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По данным центра, инженерные подразделения вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 1,8 гектара территории. Специалисты уничтожили 27 взрывоопасных предметов.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Война в СирииИсламское государствоСирияИорданияЛиванВ мире
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