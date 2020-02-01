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Ветеран СВР рассказала, какой разведчик достоин носить звание нелегала
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РИА Новости

Ветеран СВР рассказала, какой разведчик достоин носить звание нелегала

12:30 01.02.2020 (обновлено: 12:31 01.02.2020)
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© Фото : Служба внешней разведки РФТамара Нетыкса
Тамара Нетыкса
© Фото : Служба внешней разведки РФ
Тамара Нетыкса. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Старая детская игрушка – солдатик, кувыркающийся вниз по деревянной лестнице и в конце концов все равно оказывающийся стоящим ровно, может считаться символом разведчика-нелегала, который не сломается и не предаст свою страну даже под пытками, считает официально рассекреченная на нынешней неделе российская нелегальная разведчица, полковник в отставке Тамара Нетыкса.
Нелегалом называется разведчик, действующий в иностранном государстве под видом гражданина этого государства или какой-либо третьей страны. В минувший вторник директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" обнародовал имена семи выдающихся отечественных разведчиков-нелегалов, внесших большой вклад в защиту интересов и обеспечение безопасности России. Среди них - Герой России, генерал-майор в отставке Виталий Нетыкса и его вдова Тамара Нетыкса.
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В беседе с журналистами Тамара Нетыкса показала старую деревянную игрушку -"падающего солдатика". "Это совершенно удивительная лесенка", - подчеркнула она.
Эту игрушку супругам Нетыкса подарила их наставница, легендарная советская разведчица-нелегал Африка де лас Эрас (1909-1988). Тамара Нетыкса рассказала, что считала "Марью Павловну", как называли в СССР Африку де лас Эрас, своей второй матерью. "Когда мы уезжали (работать в страну назначения), была наша последняя встреча с Марьей Павловной. Она сильно плакала", - добавила разведчица.
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Именно тогда Африка де лас Эрас подарила солдатика своим ученикам. "Она достает эту игрушку и говорит: "Вот смотрите - солдатик. Даже если ему придется упасть, и он падает, но он падает стоя – достойно", - вспоминает ветеран СВР. И все время работы супругов Нетыкса за рубежом эта игрушка была с ними. А когда разведчики вернулись на родину, Тамара Нетыкса отдала солдатика в музей СВР.
Примером стойкости разведчика-нелегала Тамара Нетыкса назвала своего коллегу, Героя России Алексея Козлова (1934-2015). В конце 1970-х годов Козловым была получена оперативная информация о ядерной программе ЮАР. Под давлением общественности власти этой страны вынуждены были свернуть свои исследования по созданию ядерного оружия.
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В 1980 году Козлов был арестован в результате предательства перебежчика Олега Гордиевского. Козлов мужественно выдержал тяжелейшие пытки, оставаясь верным своему долгу и присяге. В 1982 году его обменяли на 11 человек — десять западных немцев и одного офицера армии ЮАР.
"Леша Козлов "упал", но он "упал стоя". Вот это символ нашего нелегала – если ты "падаешь", ты "падаешь" достойно, гордо. Только тогда ты можешь называться нелегалом. И ни в коем случае по-другому. А если ты не такой, ты не имеешь права называться нелегалом", - подчеркнула Нетыкса.
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Согласно данным, обнародованным СВР, Виталий и Тамара Нетыкса в 1978-1998 годах выполняли специальные задания, работая в странах с жестким административно-полицейским режимом в условиях, сопряженных с риском для жизни.
В паре с мужем Тамара Нетыкса принимала непосредственное участие в выполнении ряда конкретных оперативных заданий Центра. Зарекомендовала себя находчивым и решительным сотрудником. Работая с большими перегрузками, сознательно шла на оправданный риск при решении оперативных задач. Оказывала действенную помощь мужу в разведдеятельности в особых условиях. В частности, активно задействовалась в работе с агентурой, привлекалась к добыванию и обработке ценной разведывательной информации.
Председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин на пресс-конференции в МИА Россия Сегодня
28 января, 18:29
"Штучные люди": СВР рассекретила выдающихся разведчиков-нелегалов
Сюжет о Тамаре Нетыксе будет показан в субботнем эфире программы "Вести в субботу" с Сергеем Брилевым на канале "Россия 1".
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Тамара НетыксаСлужба внешней разведки РФСергей НарышкинРоссияБезопасность
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