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2020-02-01T11:55+0300
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В Тюменской области полиция спасла семью из горящего дома
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РИА Новости

В Тюменской области полиция спасла семью из горящего дома

11:43 01.02.2020 (обновлено: 11:55 01.02.2020)
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© Фото : МВД РоссииСотрудники МО МВД России "Тюменский" старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин спасли из огня ребенка, его отца и деда
Сотрудники МО МВД России Тюменский старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин спасли из огня ребенка, его отца и деда
© Фото : МВД России
Сотрудники МО МВД России "Тюменский" старший лейтенант полиции Рустам Абдуллин и майор полиции Кирилл Басаргин спасли из огня ребенка, его отца и деда
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Полицейские спасли из горящего дома ребенка и двух взрослых в Тюменской области, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники тюменской полиции лейтенант Рустам Абдуллин и майор Кирилл Басаргин находились в патруле, когда увидели пожар в селе Созоново. Горел частный дом на улице Центральной. Впоследствии выяснилось, что сначала загорелась баня, затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки и жилое помещение, в котором находились три человека - восьмилетний мальчик, его отец и дед спали.
Прокуратура
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"Участковые выбили окно и вошли в здание. Рустам Абдуллин взял ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке. Кирилл Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции люди были спасены", - сказала Волк.
В настоящее время решается вопрос о награждении участковых.
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Ирина ВолкМВД РФТюменская областьПроисшествия
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