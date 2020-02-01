В Тюменской области полиция спасла семью из горящего дома

По ее словам, сотрудники тюменской полиции лейтенант Рустам Абдуллин и майор Кирилл Басаргин находились в патруле, когда увидели пожар в селе Созоново. Горел частный дом на улице Центральной. Впоследствии выяснилось, что сначала загорелась баня, затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки и жилое помещение, в котором находились три человека - восьмилетний мальчик, его отец и дед спали.