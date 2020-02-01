В Тюменской области полиция спасла семью из горящего дома

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Полицейские спасли из горящего дома ребенка и двух взрослых в Тюменской области, сообщила в субботу официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, сотрудники тюменской полиции лейтенант Рустам Абдуллин и майор Кирилл Басаргин находились в патруле, когда увидели пожар в селе Созоново. Горел частный дом на улице Центральной. Впоследствии выяснилось, что сначала загорелась баня, затем пламя перекинулось на хозяйственные постройки и жилое помещение, в котором находились три человека - восьмилетний мальчик, его отец и дед спали.
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"Участковые выбили окно и вошли в здание. Рустам Абдуллин взял ребенка и через оконный проем передал его подоспевшей бабушке. Кирилл Басаргин тем временем разбудил мужчин и помог им выбраться на улицу. Благодаря грамотным и самоотверженным действиям сотрудников полиции люди были спасены", - сказала Волк.
В настоящее время решается вопрос о награждении участковых.