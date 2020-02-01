В провинции Хубэй из-за коронавируса прекратят регистрировать браки

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти китайской провинции Хубэй из-за вспышки коронавируса решили временно прекратить регистрировать браки, сообщил в субботу пресс-центр правительства провинции.
"Для строгого контроля и профилактики распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, и защиты здоровья граждан управление по гражданским делам провинции Хубэй решило с 3 февраля 2020 года прекратить регистрацию браков во всех органах провинции, точное время возобновления работы зависит от обстоятельств борьбы со вспышкой вируса, об этом мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении в Weibo.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.