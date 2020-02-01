В провинции Хубэй из-за коронавируса прекратят регистрировать браки

"Для строгого контроля и профилактики распространения пневмонии, вызываемой коронавирусом нового типа, и защиты здоровья граждан управление по гражданским делам провинции Хубэй решило с 3 февраля 2020 года прекратить регистрацию браков во всех органах провинции, точное время возобновления работы зависит от обстоятельств борьбы со вспышкой вируса, об этом мы сообщим отдельно", - говорится в сообщении в Weibo.