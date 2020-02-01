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Турция эвакуировала своих граждан из Китая
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РИА Новости

Турция эвакуировала своих граждан из Китая

11:21 01.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterКитай
Китай
© REUTERS / Thomas Peter
Китай. Архивное фото
АНКАРА, 1 фев - РИА Новости. Турецкий военно-транспортный самолет с эвакуированными гражданами Турции и дружественных ей стран вылетел из китайского Уханя, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом, сообщило минобороны Турции.
Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о подготовке эвакуации из Уханя 49 человек, среди которых 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. По его словам, предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.
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"Граждане Турции и ряда дружественных стран были доставлены на борт самолета в сопровождении медицинского персонала. Самолет вылетел из Уханя в Турцию", - сообщило турецкое военное ведомство.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаМинобороны ТурцииМевлют ЧавушоглуКитайУханьВ мире
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