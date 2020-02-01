Турция эвакуировала своих граждан из Китая

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о подготовке эвакуации из Уханя 49 человек, среди которых 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. По его словам, предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.