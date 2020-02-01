Назарбаев отметил важность укрепления отношений с Россией

НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил важность укрепления дипломатических отношений с РФ, сообщила его пресс-служба.
В субботу Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева.
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Елбасы (Лидер нации - ред.) подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.