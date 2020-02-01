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Назарбаев отметил важность укрепления отношений с Россией
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РИА Новости

Назарбаев отметил важность укрепления отношений с Россией

11:16 01.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкНурсултан Назарбаев
Нурсултан Назарбаев
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Нурсултан Назарбаев. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил важность укрепления дипломатических отношений с РФ, сообщила его пресс-служба.
В субботу Назарбаев принял посла Казахстана в Российской Федерации Ермека Кошербаева.
"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Елбасы (Лидер нации - ред.) подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Вчера, 07:31
Мишустин назвал отношения России и Казахстана братскими
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Нурсултан НазарбаевРоссияКазахстанВ мире
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