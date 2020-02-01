Назарбаев отметил важность укрепления отношений с Россией

"В ходе встречи Нурсултан Назарбаев отметил важность дальнейшего углубления двустороннего сотрудничества и укрепления дипломатических отношений между Казахстаном и Россией. Елбасы (Лидер нации - ред.) подчеркнул необходимость качественного изучения и проработки вопросов, касающихся деятельности Казахстана в рамках интеграционных объединений и международных организаций", - говорится в сообщении на сайте Назарбаева.