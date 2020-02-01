Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей

"Передвижение жителей города будет строго контролироваться. Каждая семья сможет один раз в два дня посылать одного человека на улицу, чтобы купить необходимые для жизни товары. Остальные члены семьи не должны выходить на улицу, кроме походов к врачу, на работу в супермаркет или в аптеку, или же из-за работы по профилактике и контролю", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства города.