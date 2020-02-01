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Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей
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РИА Новости

Хуанган из-за коронавируса взял под контроль передвижения жителей

11:08 01.02.2020
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© REUTERS / Thomas PeterКитай
Китай
© REUTERS / Thomas Peter
Китай. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Китайский город Хуанган в провинции Хубэй принял решение контролировать передвижения жителей из-за вспышки коронавируса.
"Передвижение жителей города будет строго контролироваться. Каждая семья сможет один раз в два дня посылать одного человека на улицу, чтобы купить необходимые для жизни товары. Остальные члены семьи не должны выходить на улицу, кроме походов к врачу, на работу в супермаркет или в аптеку, или же из-за работы по профилактике и контролю", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства города.
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