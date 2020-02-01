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Колыма потратит десять миллионов рублей на защиту от коронавируса
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РИА Новости

Колыма потратит десять миллионов рублей на защиту от коронавируса

10:52 01.02.2020
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© РИА Новости / Сергей Субботин / Перейти в фотобанкПанорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана
© РИА Новости / Сергей Субботин
Перейти в фотобанк
Панорамный вид на порт и жилые кварталы Магадана. Архивное фото
МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Губернатор Магаданской области Сергей Носов выделил дополнительно 10 миллионов рублей на приобретение средств защиты от коронавируса, сообщает правительство региона.
Ранее в Магадане поместили в инфекционную больницу пассажира из Южной Кореи с подозрением на коронавирус. В итоге анализы не подтвердили диагноз.
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"Я вас попрошу еще десять миллионов рублей выделить, причем срочно, с учетом отставания. Нужно, чтобы у нас были и камеры, и разного рода респираторы на складе. Все это должно появиться в ускоренном режиме", - цитирует Носова правительство Колымы.
Поясняется, что санитарно-карантинные пункты региона обеспечены всем необходимым оборудованием, в том числе дистанционным для измерения температуры тела. Прописан алгоритм действий медицинского персонала на случай выявления лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию.
"В каждом округе Колымы предусмотрены инфекционный и провизорный госпитали, изолятор, пополняются запасы дезинфектантов, медикаментов, средств индивидуальной защиты. В настоящее время в регионе остается решить вопрос отсутствия транспортировочной камеры для инфекционных больных. В ближайшее время будет завершена проверка готовности медучреждений региона к приему потенциальных больных", - сообщают власти.
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"С учетом изолированности территории у нас есть уникальный шанс – не допустить проникновения вируса. Нам нужны такие же спокойные организованные профессиональные действия. Я прошу еще раз вместе с министерством здравоохранения, федеральными силовыми структурами разработать план действий и начать осуществлять его уже сегодня", - отметил Носов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаКитайМагаданская областьОбщество
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