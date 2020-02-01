Колыма потратит десять миллионов рублей на защиту от коронавируса

"Я вас попрошу еще десять миллионов рублей выделить, причем срочно, с учетом отставания. Нужно, чтобы у нас были и камеры, и разного рода респираторы на складе. Все это должно появиться в ускоренном режиме", - цитирует Носова правительство Колымы.