Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Российских граждан среди заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, в Китае нет, посольство призывает россиян соблюдать спокойствие, говорится в заявлении дипмиссии.
"Власти КНР осуществляют эффективные меры по противодействию распространению коронавируса и обеспечению безопасности населения. Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет. Призываем соотечественников соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством", - говорится в заявлении.
Сообщается, что "по данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 – в городе Ухань, посольством установлена связь с 186 соотечественниками".
Отмечается, что посольство поддерживает постоянный контакт с российскими гражданами, находящимися в Китае, и в режиме реального времени принимает все обращения граждан по телефону, электронной почте, через социальную сеть ВКонтакте.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.