Посольство: россиян среди заболевших коронавирусом в Китае нет

"Власти КНР осуществляют эффективные меры по противодействию распространению коронавируса и обеспечению безопасности населения. Среди выявленных на территории Китая пациентов с заболеванием, вызванным новым типом коронавируса, российских граждан нет. Призываем соотечественников соблюдать спокойствие и поддерживать связь с посольством", - говорится в заявлении.

Сообщается, что "по данным, предоставленным китайской стороной, в настоящий момент в провинции Хубэй находится 341 российский гражданин, из них 300 – в городе Ухань, посольством установлена связь с 186 соотечественниками".

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.