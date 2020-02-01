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Вылетевший в Сочи рейс вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика
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РИА Новости

Вылетевший в Сочи рейс вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика

10:34 01.02.2020 (обновлено: 11:19 01.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовСамолеты на летном поле аэродрома Внуково
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
Самолеты на летном поле аэродрома Внуково. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Сочи, вернулся в московский аэропорт "Внуково" из-за сигнализации неуборки шасси, сел благополучно, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе авиагавани.
"Рейс "России" 5501, вылет в 07.49 в Сочи. Сто восемьдесят шесть пассажиров. Сигнализация неуборки шасси, возврат во "Внуково", - сказали в пресс-службе.
"Посадка благополучно в 08.05, зарулил сам", - добавили в аэропорту.
В пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что во время выполнения рейса FV 5501 Москва - Сочи сработал один из датчиков, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.
"Рейс будет выполнен на резервном воздушном судне, которое в данный момент готовится к вылету", - сказал собеседник агентства, добавив, что резервный рейс вылетит после 11.20.
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ВнуковоРоссия (авиакомпания)МоскваСочиПроисшествия
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