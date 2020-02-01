Вылетевший в Сочи рейс вернулся во Внуково из-за сработавшего датчика

"Рейс "России" 5501, вылет в 07.49 в Сочи. Сто восемьдесят шесть пассажиров. Сигнализация неуборки шасси, возврат во "Внуково", - сказали в пресс-службе.

В пресс-службе авиакомпании "Россия" РИА Новости сообщили, что во время выполнения рейса FV 5501 Москва - Сочи сработал один из датчиков, в связи с чем командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета.