Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T10:27+0300
https://ria.ru/20200201/1564136249.html
На Украине около ста населенных пунктов остались без света
https://cdn25.img.ria.ru/images/153204/63/1532046322_0:293:1500:1137_1036x0_80_0_0_b25e82a9c2295bfddafd3a1973e1b430.jpg
РИА Новости

На Украине около ста населенных пунктов остались без света

10:27 01.02.2020
610
© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП
ЛЭП
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЛЭП. Архивное фото
КИЕВ, 1 фев - РИА Новости. Девяносто три населенных пункта обесточены в двух областях Украины, сообщили в субботу в Госслужбе по ЧС.
"По состоянию на 07.00 часов (08.00 мск - ред.) 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская - 15", - сообщается на сайте.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
53410404
Обсудить 2
Ситуация на УкраинеГосударственная служба Украины по ЧССумская областьЧерниговская областьУкраинаВ мире
Рекомендуем
Ровенская атомная электростанция в Кузнецовске
На Украине отключили от сети третий энергоблок Ровенской АЭС
Молодые люди на набережной в Севастополе
В СФ оценили слова Зеленского об участии США в "возвращении" Крыма
Сторонники Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне
Экономисты оценили действие Brexit на Россию
Протест против убийства иранского генерал-майора Касема Сулеймани
В Швеции предложили механизм снижения напряженности на Ближнем Востоке
Сливочное масло
В Москве у экспедиторов украли 20 тонн сливочного масла
Майк Помпео
Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
Мужчина, оставивший детей в аэропорту Шереметьево
Источник: бабушка брошенных в Шереметьево детей получила угрозы
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме
В Швеции отметили большой потенциал для расширения торговли с Россией
Киев
В Киеве рассчитывают, что местные выборы на Украине пройдут в октябре
Госсекретарь США Майк Помпео
Эксперт рассказал, чего можно ожидать от визита Помпео в Белоруссию
Далай-лама
Далай-лама поделился способом борьбы с коронавирусом
Доклад президенту Украины В. Зеленскому о расследовании убийства журналиста П. Шеремета
В Раде пригрозили свержением Зеленского
Пассажирский самолет Airbus A 380 авиакомпании Lufthansa
Источник объяснил, почему немецкому самолету не дали сесть в Москве
Певица NOA
Первая Эсмеральда приехала в Москву
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Климкина о "смерти" ПАСЕ оголтелым шовинизмом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:59В ЛНР заявили о трех обстрелах за сутки со стороны силовиков
07:55В Новосибирске организовали проверку после обрушения в кафе
07:47В Московском зоопарке сурки проспят свой "официальный" праздник
07:44Китай надеется на объективную оценку своих усилий против коронавируса
07:38Пекин надеется сохранить связи с Турцией на фоне коронавируса
07:33В Индии второй человек заболел новым коронавирусом
07:29Глава дипломатии Евросоюза Боррель посетит Иран в понедельник
07:24Пекин поблагодарил Россию за гумпомощь в борьбе с коронавирусом
07:03Помпео в ходе визита в Казахстан обсудит торговлю и инвестирование
06:54В Новосибирске рассказали о состоянии пострадавших при ЧП в кафе
06:46Студентка из России рассказала о подготовке к эвакуации из Уханя
06:16ВОЗ сообщила о первой смерти от коронавируса вне Китая
06:16Критик рассказал о будущем певицы МакSим после приостановки карьеры
05:53В Подмосковье ликвидировали пожар в складском здании
05:51Японский эсминец "Таканами" отбыл для патрулирования на Ближний Восток
05:41Российскую базу в Тартусе посетили сирийские школьники
05:35Чумаков прокомментировал возможное участие Панайотова на Евровидении
05:34Лавров оценил возможность попыток пересмотра Договора об Антарктике
05:34Малышева рассказала, кому грозит инсульт в 30 лет
05:27Через пункты пропуска в Приморье продолжается эвакуация россиян из КНР
Лента новостейМолния