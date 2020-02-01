На Украине около ста населенных пунктов остались без света

"По состоянию на 07.00 часов (08.00 мск - ред.) 1 февраля в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП остаются обесточенными 93 населенных пункта в двух областях, а именно: Сумская - 78 и Черниговская - 15", - сообщается на сайте.