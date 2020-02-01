В Швеции предложили механизм снижения напряженности на Ближнем Востоке

"Я думаю, что это очень важно, чтобы существовали региональные организации на Ближнем Востоке. Например, там нет организации, подобной Европейскому союзу или Африканскому союзу. Нет механизма, чтобы министры иностранных дел стран региона могли быстро собраться и обсудить ситуацию. Это могло бы помочь снизить напряжение, которое постоянно растет. Если бы такой союз мог быть создан, это стало бы важным шагом для построения более доверительных отношений", - сказала министр в интервью РИА Новости.