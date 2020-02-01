В Швеции предложили механизм снижения напряженности на Ближнем Востоке

СТОКГОЛЬМ, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде полагает, что региональная организация на Ближнем Востоке могла бы служить механизмом для урегулирования в регионе.
"Я думаю, что это очень важно, чтобы существовали региональные организации на Ближнем Востоке. Например, там нет организации, подобной Европейскому союзу или Африканскому союзу. Нет механизма, чтобы министры иностранных дел стран региона могли быстро собраться и обсудить ситуацию. Это могло бы помочь снизить напряжение, которое постоянно растет. Если бы такой союз мог быть создан, это стало бы важным шагом для построения более доверительных отношений", - сказала министр в интервью РИА Новости.
Ситуация в регионе обострилась в начале января. США провели в Багдаде 3 января операцию по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракским базам, где расквартированы американские военнослужащие, 50 американцев получили контузии. На фоне ожидания возможных атак США иранские военные в тот же день по ошибке сбили украинский пассажирский самолет, погибли 176 человек.
Линде 4 февраля по приглашению российской стороны посетит Москву с рабочим визитом.
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