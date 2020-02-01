Экономисты оценили действие Brexit на Россию

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Выход Выход Великобритании из ЕС , несмотря на общую неопределенность, вряд ли значимо повлияет непосредственно на экономику России , при этом его "побочное действие" еще предстоит оценить, полагают экономисты, опрошенные РИА Новости.

Великобритания покинула ЕС в 23.00 (02.00 мск субботы). Теперь до декабря продлится переходный период, в течение которого стороны будут вести переговоры о дальнейших отношениях. По условиям "соглашения о разводе", утвержденного обеими сторонами, продление переходного периода возможно один раз на срок до двух лет.

"Пока Великобритания и ЕС не согласуют параметры Brexit, все остается по-прежнему. До этого момента будет сохраняться общая неопределённость, которая будет негативно влиять на их инвестиционный климат", - считает старший аналитик группы суверенных рейтингов и макроэкономического анализа АКРА Василиса Баранова.

Прямое действие

В базовом прогнозе АКРА ожидает, что сторонам в итоге удастся прийти к соглашению, в том числе и по торговле. "ЕС для Великобритании является самым крупным торговым партнером, на него приходится около половины внешнего товарооборота страны. В случае же, если у них не получится договориться, это отрицательно скажется на их экономиках", - уверена Баранова.

При этом она считает, что прямое влияние на Россию будет небольшим при любом исходе, поскольку Россия слабо связана с Великобританией и по торговым, и по финансовым потокам. "На нее приходится всего около 2,5% нашего товарного торгового оборота за первые 11 месяцев 2019 года и 4,3% входящих прямых инвестиций на середину 2019 года", - отмечает собеседница агентства.

Не ожидает существенного прямого влияния на Россию и главный экономист Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Дмитрий Полевой: "В обозримой перспективе заметных прямых негативных эффектов для РФ не ожидаем, учитывая, что обороты внешней торговли последние три года уверенно растут и потенциал их восстановления до уровней 2012-2013 годов сохраняется".

Побочные эффекты

По мнению Полевого, косвенные эффекты через негативное влияние на экономику Европы возможны, но оценить их сейчас крайне сложно. "Вряд ли они будут существенными из-за Brexit, ведь бизнес во всем мире за последние годы уже приготовился к самым негативным сценариям", - рассуждает он.

"Что касается более долгосрочных последствий, то выход из ЕС позволит Великобритании проводить более независимую политику, и, надеемся, она будет более прагматичной и нацеленной на восстановление экономических и политических связей", - считает Полевой.

Баранова из АКРА, напротив, полагает, что косвенное влияние на экономику России может быть более сильным, особенно в случае выхода Великобритании из ЕС без договоренности. "Великобритания является крупным торговым партнером для некоторых европейских стран, доля которых и в нашем внешнем товарообороте тоже большая. Например, такие страны как Германия, Нидерланды, Италия. Ухудшение их экономического положения может отрицательно сказаться на российской экономике из-за снижения нашего экспорта в эти страны", - объясняет она.