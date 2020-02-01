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В Швеции отметили большой потенциал для расширения торговли с Россией
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РИА Новости

В Швеции отметили большой потенциал для расширения торговли с Россией

10:18 01.02.2020 (обновлено: 10:32 01.02.2020)
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CC BY-SA 3.0 / Holger.Ellgaard / Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме
CC BY-SA 3.0 / Holger.Ellgaard /
Министерство иностранных дел Швеции в Стокгольме. Архивное фото
СТОКГОЛЬМ, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде полагает, что существует большой потенциал для развития торговых отношений между Россией и Швецией, об этом она заявила в интервью РИА Новости накануне визита в Москву.
"У России и Швеции хорошие отношения в сфере бизнеса. Что для нас сейчас важно - кто с российской стороны возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. …Я надеюсь, что министр торговли Денис Мантуров займет этот пост. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество с министерством торговли России, и я надеюсь, что оно продолжится. Существует большой потенциал для расширения торговли между Россией и Швецией", - рассказала министр.
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Линде 4 февраля по приглашению российской стороны посетит Москву с рабочим визитом. Как сообщила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Швеции Анн Линде планируют обсудить широкий круг вопросов двусторонних отношений, взаимодействие России и Швеции в региональных структурах, на севере Европы и в Арктике, а также в международных делах с учетом предстоящего в 2012 году председательства Швеции в ОБСЕ.
Читайте полный текст интервью>>
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровШвецияРоссияВ мире
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