В Швеции отметили большой потенциал для расширения торговли с Россией

"У России и Швеции хорошие отношения в сфере бизнеса. Что для нас сейчас важно - кто с российской стороны возглавит межправительственный Российско-шведский Наблюдательный комитет по торговле и экономическому сотрудничеству. …Я надеюсь, что министр торговли Денис Мантуров займет этот пост. У нас всегда было очень тесное и конструктивное сотрудничество с министерством торговли России, и я надеюсь, что оно продолжится. Существует большой потенциал для расширения торговли между Россией и Швецией", - рассказала министр.