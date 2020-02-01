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Швеция обсудит с Россией выдачу документов о смерти Рауля Валленберга
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РИА Новости

Швеция обсудит с Россией выдачу документов о смерти Рауля Валленберга

10:12 01.02.2020 (обновлено: 10:32 01.02.2020)
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© Фото : Общественное достояние Рауль Валленберг. Фотография из паспорта, сделанная в июне 1944 года
Рауль Валленберг. Фотография из паспорта, сделанная в июне 1944 года
© Фото : Общественное достояние
Рауль Валленберг. Фотография из паспорта, сделанная в июне 1944 года
СТОКГОЛЬМ, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Анн Линде в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник обсудит выдачу Стокгольму документов из архива ФСБ, касающихся смерти дипломата Рауля Валленберга, рассказала министр в интервью РИА Новости.
"Конечно же, я подниму вопрос о ситуации с Раулем Валленбергом, недавно было опубликовано открытое письмо от его родственников ко мне с просьбой обратиться к властям России с этим вопросом", - рассказала Линде.
Открытое письмо от семьи Валленберг было опубликовано в издании Svenska Dagbladet 27 января. Под ним подписались 44 человека, включая родственников дипломата и деятелей культуры и искусства.
В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили о смерти Валленберга, пропавшего без вести 70 лет назад. Последний раз дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт.
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Сведений о судьбе шведского гражданина не было до 1957 года, когда СССР в ответ на многочисленные запросы проинформировал Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.
В дальнейшем в мировой прессе не раз появлялись сообщения со ссылкой на очевидцев, которые будто бы встречали Валленберга гораздо позже указанной даты в различных лагерях ГУЛАГ.
Читайте полный текст интервью>>
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Анн Линде (МИД Швеции)Сергей ЛавровФСБ РФШвецияРоссияРауль ВалленбергВ мире
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