Швеция обсудит с Россией выдачу документов о смерти Рауля Валленберга

СТОКГОЛЬМ, 1 фев - РИА Новости. Глава МИД Швеции Глава МИД Швеции Анн Линде в ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым во вторник обсудит выдачу Стокгольму документов из архива ФСБ, касающихся смерти дипломата Рауля Валленберга , рассказала министр в интервью РИА Новости.

"Конечно же, я подниму вопрос о ситуации с Раулем Валленбергом, недавно было опубликовано открытое письмо от его родственников ко мне с просьбой обратиться к властям России с этим вопросом", - рассказала Линде.

Открытое письмо от семьи Валленберг было опубликовано в издании Svenska Dagbladet 27 января. Под ним подписались 44 человека, включая родственников дипломата и деятелей культуры и искусства.

В октябре 2016 года власти Швеции официально объявили о смерти Валленберга , пропавшего без вести 70 лет назад. Последний раз дипломата, спасшего жизни десятков тысяч евреев в период Холокоста, видели живым 17 января 1945 года, когда он выехал на встречу с командующим советскими войсками, только что занявшими Будапешт.

Сведений о судьбе шведского гражданина не было до 1957 года, когда СССР в ответ на многочисленные запросы проинформировал Швецию о том, что Валленберг скончался от сердечного приступа в московской тюрьме на Лубянке 17 июля 1947 года.