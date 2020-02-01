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Володин отметил работу комитета Госдумы по госстроительству в январе
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РИА Новости

Володин отметил работу комитета Госдумы по госстроительству в январе

10:09 01.02.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил работу комитета ГД по госстроительству и законодательству в январе за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ, сообщается на сайте ГД.
"Комитета по государственному строительству и законодательству за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ", - цитирует сайт слова Володина в ответ на вопрос, работу какого комитета ГД в январе он мог бы отметить.
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Самыми активными в зале пленарных заседаний в прошлом месяце, по мнению Володина, были депутаты Павел Крашенинников ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Олег Шеин ("Справедливая Россия"), сообщается на сайте.
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Конституция РФГосдума РФВячеслав ВолодинРоссияПолитика
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