Володин отметил работу комитета Госдумы по госстроительству в январе

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил работу комитета ГД по госстроительству и законодательству в январе за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ, сообщается на сайте ГД.
"Комитета по государственному строительству и законодательству за участие в рабочей группе по изменению Конституции РФ", - цитирует сайт слова Володина в ответ на вопрос, работу какого комитета ГД в январе он мог бы отметить.
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Самыми активными в зале пленарных заседаний в прошлом месяце, по мнению Володина, были депутаты Павел Крашенинников ("Единая Россия"), Алексей Куринный (КПРФ), Александр Шерин (ЛДПР) и Олег Шеин ("Справедливая Россия"), сообщается на сайте.