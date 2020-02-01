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В Магаданской области сгорел многоквартирный дом
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РИА Новости

В Магаданской области сгорел многоквартирный дом

10:09 01.02.2020
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© РИА НовостиПрокуратура
Прокуратура
© РИА Новости
Прокуратура. Архивное фото
МАГАДАН, 1 фев - РИА Новости, Людмила Щербакова. Прокуратура Тенькинского района Магаданской области внесла представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности после пожара в поселке Мадаун, где сгорел многоквартирный дом, по материалам проверки, в поселке перемерзли пожарные краны на трубах теплоснабжения, сообщает надзорное ведомство.
Пожар в поселке Мадаун произошел 24 января, полностью сгорел 12-квартирный жилой дом. По словам жителей, пожарная машина из поселка Палатка, что в 70 километрах от Мадауна, добиралась полтора часа, а, прибыв на место, не смогла остановить огонь.
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"На момент прибытия пожарной охраны из поселка Палатка на территории поселка Мадаун пожарные краны, находящиеся на трубах теплоснабжения, оказались непригодны для использования в целях тушения пожара, в связи с невозможностью своевременного перекрытия и отсутствием давления, необходимого для заправки цистерны пожарного автомобиля, также часть пожарных кранов оказалась в замороженном состоянии", - сообщает прокуратура.
Поясняется, что ответственные за противопожарный режим в Мадауне не знали о возможности заправки цистерны пожарного автомобиля из пожарного крана водозабора, что также не позволило пожарным сработать оперативно.
"В этой связи исполняющий обязанности прокурора Тенькинского района врио главы Тенькинского городского округа внес представление об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, рассмотрение которого находится на контроле прокуратуры", - дополняет ведомство.
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