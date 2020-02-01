В Китае рассказали о мерах, предпринятых из-за коронавируса

ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Китай в связи с распространением нового типа коронавируса принял самые строгие меры, многие из которых превышают требования международных медико-санитарных правил, заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.

"Китайское правительство и народ в настоящий момент прикладывают все силы для борьбы с новым типом коронавируса. Мы предприняли самые всесторонние, самые строгие меры профилактики и контроля за распространением заболевания, многие из которых значительно превышают требования международных медико-санитарных правил", - заявил Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.

Он подчеркнул, что усилия Китая направлены не только на защиту здоровья собственных граждан, но и на защиту здоровья людей всего мира, "правительства стран и Всемирная организация здравоохранения уже признали это".

Заявление по итогам разговора опубликовано на сайте МИД КНР.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.