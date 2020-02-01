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В Китае рассказали о мерах, предпринятых из-за коронавируса
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РИА Новости

В Китае рассказали о мерах, предпринятых из-за коронавируса

10:07 01.02.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел КНР Ван И
Министр иностранных дел КНР Ван И
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел КНР Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 1 фев – РИА Новости. Китай в связи с распространением нового типа коронавируса принял самые строгие меры, многие из которых превышают требования международных медико-санитарных правил, заявил глава внешнеполитического ведомства КНР Ван И.
"Китайское правительство и народ в настоящий момент прикладывают все силы для борьбы с новым типом коронавируса. Мы предприняли самые всесторонние, самые строгие меры профилактики и контроля за распространением заболевания, многие из которых значительно превышают требования международных медико-санитарных правил", - заявил Ван И в телефонном разговоре со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром.
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Он подчеркнул, что усилия Китая направлены не только на защиту здоровья собственных граждан, но и на защиту здоровья людей всего мира, "правительства стран и Всемирная организация здравоохранения уже признали это".
Заявление по итогам разговора опубликовано на сайте МИД КНР.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV.Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
Международные медико-санитарные правила в области глобального общественного здравоохранения были приняты в 2005 году. Главная цель принятия правил состоит в предотвращении международного распространения болезней, борьбе с ними и принятии ответных мер на уровне общественного здравоохранения, которые соизмеримы с рисками для здоровья населения. Правила также обеспечивают правовую основу для важных медико-санитарных документов, применяемых для международных поездок и транспорта, а также для санитарной защиты пользователей аэропортов, портов и наземных транспортных узлов.
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Распространение нового коронавирусаВан И (политик)МИД КНРКитайВ мире
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