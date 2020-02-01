Володин назвал послание Путина самым важным событием января

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию наиболее важным событием января, сообщается на сайте ГД.
"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, - их ждут люди", - цитирует Володина сайт.
15 января, 17:14Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.