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Трансляция ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Послание президента России Федеральному собранию
2020-02-01T10:04+0300
https://ria.ru/20200201/1564135598.html
Володин назвал послание Путина самым важным событием января
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РИА Новости

Володин назвал послание Путина самым важным событием января

10:04 01.02.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал послание президента России Владимира Путина к Федеральному собранию наиболее важным событием января, сообщается на сайте ГД.
"Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. Оно нас ко многому обязывает. Президент предложил важнейшие решения, направленные на социальную поддержку наших граждан, - их ждут люди", - цитирует Володина сайт.
Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному Собранию
15 января, 17:14
Послание президента: амбициозный реализм, который изменит страну
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию в середине января, озвучил целый ряд важных инициатив, включая меры социальной поддержки, среди которых - сохранение до конца 2026 года и увеличение размера материнского капитала, продление ежемесячных выплат на детей до 7 лет.
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Послание президента России Федеральному собраниюСовет Федерации РФГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинРоссияПолитика
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