Банк Китая поможет предприятиям, терпящим убытки из-за коронавируса

"С момента вспышки вируса оказавшиеся под влиянием достаточно крупные промышленные предприятия и жители всегда оставались важными объектами услуг финансовой системы... С помощью увеличения финансовой поддержки, оптимального снижения процентной ставки по кредиту, увеличения кредитов по доверию и кредитов среднего или длительного срока мы поддержим борьбу соответствующих предприятий с последствиями вспышки вируса", - говорится в заявлении банка.