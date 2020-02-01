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Банк Китая поможет предприятиям, терпящим убытки из-за коронавируса
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РИА Новости

Банк Китая поможет предприятиям, терпящим убытки из-за коронавируса

10:00 01.02.2020 (обновлено: 10:44 01.02.2020)
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© REUTERS / StringerСотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
Сотрудник полиции у закрытого рынка морепродуктов в Ухане, КНР
© REUTERS / Stringer
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Народный банк Китая обещал помочь ряду потерпевшим убытки от коронавируса предприятиям, понизив процентную ставку по кредиту и увеличив финансовую поддержку.
"С момента вспышки вируса оказавшиеся под влиянием достаточно крупные промышленные предприятия и жители всегда оставались важными объектами услуг финансовой системы... С помощью увеличения финансовой поддержки, оптимального снижения процентной ставки по кредиту, увеличения кредитов по доверию и кредитов среднего или длительного срока мы поддержим борьбу соответствующих предприятий с последствиями вспышки вируса", - говорится в заявлении банка.
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Кроме того, ЦБ Китая обещал поддерживать стабильность процентной ставки денежного рынка после его открытия 3 февраля и обеспечить его ликвидность. Важным общенациональным банкам и некоторым местным банкам из Хубэя и ключевых провинций Народный банк выделит 300 миллиардов юаней (43,24 миллиарда долларов) специальных кредитных средств на рефинансирование.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаКитайЭкономика
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