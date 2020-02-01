В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества

В субботу Токаев в Нур-Султане провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.