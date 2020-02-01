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В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества
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РИА Новости

В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества

09:45 01.02.2020 (обновлено: 09:48 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. В Казахстане ожидают участия президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.
В субботу Токаев в Нур-Султане провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Вчера, 07:55
Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
"Глава государства сообщил, что в Казахстане ожидают участие президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.
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Касым-Жомарт ТокаевМихаил МишустинВладимир ПутинРоссияКазахстанВ мире
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