В Казахстане ожидают Путина на форуме межрегионального сотрудничества

НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. В Казахстане ожидают участия президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике, сообщила в субботу пресс-служба казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева.
В субботу Токаев в Нур-Султане провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Собеседники обсудили приоритетные сферы казахстанско-российского взаимодействия, в том числе вопросы экологии и использования водных ресурсов трансграничной реки Урал. Президент Казахстана подчеркнул актуальность тесной координации усилий правительств двух стран в целях дальнейшего укрепления двусторонних торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей.
"Глава государства сообщил, что в Казахстане ожидают участие президента России Владимира Путина в XVII Форуме межрегионального сотрудничества, который состоится осенью в Кокшетау и будет посвящен экологической тематике", - говорится в сообщении пресс-службы казахстанского лидера.