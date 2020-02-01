Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае

Министерство здравоохранения Великобритании утром 31 января сообщило, что в стране зарегистрированы два первых случая заражения коронавирусом. Министерство подчеркнуло, что британская система здравоохранения полностью готова к борьбе с вирусом.

В середине дня пятницы на базе британских ВВС в Оксфордшире приземлился чартерный рейс с 83 британцами, эвакуированными из-за коронавируса из китайского города Ухань. Прибывших поместили в карантин в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии и будут наблюдать в течение 14 дней. У всех эвакуируемых будет получено согласие на лечение любыми способами, рекомендованными экспертами и врачами.