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Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае
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РИА Новости

Британия сократит число сотрудников посольства и консульств в Китае

09:39 01.02.2020
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкЗдание МИД Великобритании в Лондоне
Здание МИД Великобритании в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Власти Великобритании отзывают часть сотрудников посольства и консульств страны в Китае в связи с распространением нового типа коронавируса, сообщает британское правительство.
"По состоянию на 31 января, несколько сотрудников посольства и консульств Великобритании и членов их семей отзываются из Китая. Существенная часть сотрудников, которые нужны для продолжения важной работы, останется. Если ситуация продолжит ухудшаться, возможность посольства и консульств Великобритании по оказанию помощи британским гражданам может быть ограничена", - говорится на сайте правительства Великобритании.
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В середине дня пятницы на базе британских ВВС в Оксфордшире приземлился чартерный рейс с 83 британцами, эвакуированными из-за коронавируса из китайского города Ухань. Прибывших поместили в карантин в одном из медицинских комплексов в населенном пункте Уиррал на северо-западе Англии и будут наблюдать в течение 14 дней. У всех эвакуируемых будет получено согласие на лечение любыми способами, рекомендованными экспертами и врачами.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 259 человек, заражены около 12 тысяч человек.
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Распространение нового коронавирусаВеликобританияКитайВ мире
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