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Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют
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РИА Новости

Минздрав: контактировавших с зараженными коронавирусом обследуют

09:34 01.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Контактировавших с зараженными коронавирусом в России обследуют, по некоторым из них уже пришли результаты, они отрицательные, заявил в субботу министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"На сегодняшний день обследуется круг лиц, по части уже пришли результаты - они отрицательные. Сегодня терапия идет в плановом режиме, и противоэпидемические мероприятия проводятся в штатном режиме", - сказал Мурашко журналистам.
Он уточнил, что два пациента, зараженные коронавирусом, находятся на лечении в блокированных отделениях, их состояние не тяжелое.
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