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Рейсы Пхеньян — Владивосток временно приостановили из-за коронавируса
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РИА Новости

Рейсы Пхеньян — Владивосток временно приостановили из-за коронавируса

09:13 01.02.2020 (обновлено: 13:53 01.02.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Пхеньяна
Международный аэропорт Пхеньяна
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Пхеньяна. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Рейсы из Пхеньяна во Владивосток временно приостановили в рамках мер властей Северной Кореи по предотвращению заноса коронавируса, сообщает посольство РФ в КНДР на своей странице в Facebook.
Дипмиссия отмечает, что получила ноту МИД КНДР, в которой сообщается о дополнительных мерах безопасности. Закрытие рейсов - одна из них.
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"На неопределенное время прекращается выполнение авиарейсов по маршруту Пхеньян - Владивосток - Пхеньян", - говорится в сообщении.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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