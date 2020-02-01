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Немецкий политик оценил перспективы расширения ЕС в ближайшие 10 лет
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РИА Новости

Немецкий политик оценил перспективы расширения ЕС в ближайшие 10 лет

08:22 01.02.2020 (обновлено: 08:57 01.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг Евросоюза. Архивное фото
БЕРЛИН, 1 фев - РИА Новости. Расширение Европейского союза после выхода Великобритании будет нереалистичным на ближайшее десятилетие, считает депутат бундестага от правой партии "Альтернатива для Германии" Антон Фризен.
Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз, завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.
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"Дискуссии о расширении Евросоюза уже давно сменились на явный скептицизм, это было уже до Brexit. Во всяком случае, Brexit дал еще один толчок. Поэтому, я думаю, в следующее десятилетие явного расширения не будет, это практически можно исключить еще минимум на десять лет - это касается и Украины, но и других стран, например, Западных Балкан. В самом лучшем случае может случиться консолидация ЕС, это в самом лучшем случае, а другой перспективной может быть и дальнейший процесс распада, но расширение я считаю нереалистичным вариантом", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.
По его словам, отсутствие перспективы расширения связано со структурной проблемой Евросоюза, которая как раз началась с расширения на Восток.
"С каждой волной принятия новых государств ЕС становился все более и более разноликим с точки зрения уровня экономического развития. Это привело к тому, что большое число мигрантов из восточно-европейских стран приехали в другие, в том числе, кстати, в Великобританию, Германию, что привело к проблемам в сфере труда, криминальности, с одной стороны, с другой стороны, к перераспределению средств", - заявил собеседник агентства.
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По его словам, в результате этого такие страны, как Франция, восточная Германия, "теряли или теряют, а страны, как, например, Польша и другие, выигрывают".
"С каждой фазой расширения появлялось больше на этой почве разногласий. По-моему вообще такие страны, как Румыния и Болгария, фактически не были готовы к вступлению в ЕС как по экономическим показателям, так и критерию правого государства. Это уже было неправильное решение, и это привело к большим проблемам, в Болгарии, например, нехватка высококвалифицированной рабочей силы, которая переезжает в западные страны", - добавил Фризен.
Также депутат отметил, что Великобритания при этом остается важным партнером Евросоюза. "Нам нужно заключить с Великобританией, как это делают другие страны, например, Австралия и США, договоры на обоюдной основе. Великобритания для нас - важный вопрос и в том, что касается экономики, и в том, что касается вопросов безопасности, в частности и по НАТО. Думаю, что в этом смысле и страны ЕС будут кооперировать свои действия с Великобританией в том, что касается и военной сферы, и безопасности", - пояснил он.
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Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit)
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Антон ФризенВыход Британии из ЕвросоюзаЕвросоюзВеликобританияВ мире
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