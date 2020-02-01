Немецкий политик оценил перспективы расширения ЕС в ближайшие 10 лет

Великобритания в пятницу вечером покинула Европейский союз , завершив длившийся три с половиной года процесс. После Brexit начинается годовой переходный период, за который Лондону предстоит договориться с другими странами о форматах сотрудничества во всех сферах.

"Дискуссии о расширении Евросоюза уже давно сменились на явный скептицизм, это было уже до Brexit. Во всяком случае, Brexit дал еще один толчок. Поэтому, я думаю, в следующее десятилетие явного расширения не будет, это практически можно исключить еще минимум на десять лет - это касается и Украины, но и других стран, например, Западных Балкан. В самом лучшем случае может случиться консолидация ЕС, это в самом лучшем случае, а другой перспективной может быть и дальнейший процесс распада, но расширение я считаю нереалистичным вариантом", - заявил Фризен в комментарии РИА Новости.

По его словам, отсутствие перспективы расширения связано со структурной проблемой Евросоюза, которая как раз началась с расширения на Восток.

"С каждой волной принятия новых государств ЕС становился все более и более разноликим с точки зрения уровня экономического развития. Это привело к тому, что большое число мигрантов из восточно-европейских стран приехали в другие, в том числе, кстати, в Великобританию, Германию, что привело к проблемам в сфере труда, криминальности, с одной стороны, с другой стороны, к перераспределению средств", - заявил собеседник агентства.

По его словам, в результате этого такие страны, как Франция, восточная Германия, "теряли или теряют, а страны, как, например, Польша и другие, выигрывают".

"С каждой фазой расширения появлялось больше на этой почве разногласий. По-моему вообще такие страны, как Румыния и Болгария, фактически не были готовы к вступлению в ЕС как по экономическим показателям, так и критерию правого государства. Это уже было неправильное решение, и это привело к большим проблемам, в Болгарии, например, нехватка высококвалифицированной рабочей силы, которая переезжает в западные страны", - добавил Фризен.