КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Северной Корее получило ноту МИД КНДР, в которой сообщается о дополнительных мерах безопасности в отношении сотрудников дипмиссий на территории страны для предотвращения распространения коронавируса, сообщает российское посольство на своей странице в Facebook.
"Во-первых, сотрудники и гости аккредитованных в КНДР дипмиссий и представительств международных организаций, прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию, в течение 15 суток изолируются в местах своего проживания", - говорится в сообщении.
Во-вторых, сотрудники и гости дипмиссий и представительств, прибывшие в КНДР начиная с 13 января 2020 года, подлежат медосмотру персоналом пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" в местах своего проживания.
Кроме того, персонал больницы "Дружба" будет регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в определенные места изоляции иностранцев. Изолированным на время меднаблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.
В течение февраля не будут проводиться любые мероприятия, протокольные визиты и беседы. Беседы по неотложным вопросам будут решать по телефону.
"Посольство уточняет вопросы практической реализации данных мер в отношении находящихся в КНДР российских граждан", - отмечает посольство.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.