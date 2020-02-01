КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий

ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Посольство РФ в Северной Корее получило ноту МИД КНДР, в которой сообщается о дополнительных мерах безопасности в отношении сотрудников дипмиссий на территории страны для предотвращения распространения коронавируса , сообщает российское посольство на своей странице в Facebook

"Во-первых, сотрудники и гости аккредитованных в КНДР дипмиссий и представительств международных организаций, прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию, в течение 15 суток изолируются в местах своего проживания", - говорится в сообщении.

Во-вторых, сотрудники и гости дипмиссий и представительств, прибывшие в КНДР начиная с 13 января 2020 года, подлежат медосмотру персоналом пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" в местах своего проживания.

Кроме того, персонал больницы "Дружба" будет регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в определенные места изоляции иностранцев. Изолированным на время меднаблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.

В течение февраля не будут проводиться любые мероприятия, протокольные визиты и беседы. Беседы по неотложным вопросам будут решать по телефону.

"Посольство уточняет вопросы практической реализации данных мер в отношении находящихся в КНДР российских граждан", - отмечает посольство.