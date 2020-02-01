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КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
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РИА Новости

КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий

07:51 01.02.2020
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
ВЛАДИВОСТОК, 1 фев - РИА Новости. Посольство РФ в Северной Корее  получило ноту МИД КНДР, в которой сообщается о дополнительных мерах безопасности в отношении сотрудников дипмиссий на территории страны для предотвращения распространения коронавируса, сообщает российское посольство на своей странице в Facebook.
"Во-первых, сотрудники и гости аккредитованных в КНДР дипмиссий и представительств международных организаций, прибывающие из Китая напрямую или транзитом через Россию, в течение 15 суток изолируются в местах своего проживания", - говорится в сообщении.
Во-вторых, сотрудники и гости дипмиссий и представительств, прибывшие в КНДР начиная с 13 января 2020 года, подлежат медосмотру персоналом пхеньянской больницы для дипкорпуса "Дружба" в местах своего проживания.
Кроме того, персонал больницы "Дружба" будет регулярно посещать дипмиссии и представительства и проводить осмотры. Работники, у которых заподозрят симптомы коронавируса, доставят в определенные места изоляции иностранцев. Изолированным на время  меднаблюдения запрещается посещение общественных мест и контакты с другими людьми.
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В течение февраля не будут проводиться любые мероприятия, протокольные визиты и беседы. Беседы по неотложным вопросам будут решать по телефону.
"Посольство уточняет вопросы практической реализации данных мер в отношении находящихся в КНДР российских граждан", - отмечает посольство.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового  коронавируса  чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами  коронавируса  в Китае стали 259 человек, заражены около 11,7 тысячи человек, выписаны 243. Еще более 100 человек заболели вне Китая. Два первых случая  коронавируса  выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаМИД КНДРКНДРРоссияВ мире
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