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Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
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РИА Новости

Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

07:38 01.02.2020
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что с удовольствием примет участие в праздновании Дня Победы в Москве.
Токаев в субботу в своей резиденции проводит встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
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"С большим удовольствием также передаю привет и самые лучшие пожелания президента РФ Владимира Путина и, пользуясь случаем, еще раз хочу напомнить, что мы ждем вас на 9 мая, на День Победы в Москве", - сказал Мишустин Токаеву в ходе переговоров.
В свою очередь президент Казахстана отметил, что придает большое значение этому празднику.
"Что касается 75-летия Дня Победы, естественно, я с большим удовольствием принимаю приглашение посетить именно в этот день Москву, побывать на Красной площади, посмотреть парад Победы. Это наш общий праздник", - сказал Токаев, отметив, что накануне в столице Казахстана будет свой парад.
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Касым-Жомарт ТокаевДень ПобедыМихаил МишустинРоссияКазахстанВ мире
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