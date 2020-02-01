Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве

Токаев в субботу в своей резиденции проводит встречу с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным

"С большим удовольствием также передаю привет и самые лучшие пожелания президента РФ Владимира Путина и, пользуясь случаем, еще раз хочу напомнить, что мы ждем вас на 9 мая, на День Победы в Москве", - сказал Мишустин Токаеву в ходе переговоров.

В свою очередь президент Казахстана отметил, что придает большое значение этому празднику.