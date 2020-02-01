Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T07:31+0300
https://ria.ru/20200201/1564133388.html
Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564108401_0:138:3122:1894_1036x0_80_0_0_71a9d8a6175b00922c4574cfbba71fc4.jpg
РИА Новости

Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России

07:31 01.02.2020
114
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
"У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь", - сказал Мишустин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
26 ноября 2019, 15:59
Токаев назвал Россию приоритетным вектором внешней политики Казахстана
210001
Обсудить 0
Касым-Жомарт ТокаевМихаил МишустинРоссияКазахстанВ мире
Рекомендуем
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии приветствия глав делегаций государств - участников Высшего Евразийского экономического совета во Дворце независимости в Нур-Султане. 29 мая 2019
Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время заседания XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана
Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана оценил визит Мишустина
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
7 ноября 2019. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана в Омске.
Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Люди в защитных масках в Тайбэе
Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния