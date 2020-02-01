Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России

НУР-СУЛТАН, 1 фев - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал отношения с Казахстаном братскими и отметил их динамическое развитие.
"У России и Казахстана братские отношения, партнерские, союзнические отношения, и динамически развивается наше торгово-экономическое и инвестиционное взаимодействие, укрепляются межрегиональные связи и контакты деловых кругов, наши страны также играют ведущую роль в процессах евразийской экономической интеграции, ОДКБ, СНГ и ШОС. Во многом это заслуга первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, с которым я, надеюсь, сегодня увижусь", - сказал Мишустин в ходе встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
Казахстан - первое зарубежное государство, которое Мишустин посещает в качестве председателя правительства России.
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