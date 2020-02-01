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В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
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РИА Новости

В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков

05:59 01.02.2020
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© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкСитуация после обстрела в Луганской области
Ситуация после обстрела в Луганской области
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Ситуация после обстрела в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 фев - РИА Новости. Украинские силовики один раз открыли огонь по территории самопровозглашенной Луганской народной республики в течение минувших суток, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По данным представительства ЛНР в СЦКК, 30 января украинские силовики два раза нарушили режим тишины.
"За 31 января со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован один обстрел", - заявил представитель ЛНР. По данным ЛНР в СЦКК, украинские силовики вели огонь из минометов калибром 82 миллиметра и БМП-2 по подконтрольному республике Пришибу.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Пропускной пункт в Донбассе
30 января, 17:47
В ЛНР заявили о двух пострадавших из-за обстрела со стороны силовиков
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККЛНРВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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