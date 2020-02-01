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Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса
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РИА Новости

Узбекистан приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

05:09 01.02.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
ТАШКЕНТ, 1 фев - РИА Новости. Узбекистан с 1 февраля приостановил авиасообщение с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщил РИА Новости в пятницу представитель Минтранса.
"Узбекистан с 1 февраля временно приостановил авиасообщение с Китаем из-за коронавируса. Есть решение специальной правительственной комиссии", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что 29 января по поручению президента страны Шавката Мирзиеева была создана комиссия для изучения ситуации в стране и за рубежом в связи распространением нового типа коронавируса.
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Также будут организованы чартерные рейсы для эвакуации граждан Узбекистана из Китая, добавил собеседник агентства.
Ранее МИД Узбекистана рекомендовал гражданам страны воздержаться от поездок в Китай, а Госкомтуризма страны предложил туроператорам приостановить продажу туров в Китай.
В среду информационная служба Сената Узбекистана проинформировала, что более 70 студентов из республики находятся в Китае, жалоб на здоровье от них не поступало.
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