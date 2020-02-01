Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии

МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Девушка по имени Анна в интервью телеканалу РЕН ТВ поделилась подробностями гибели ее брата в результате обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".
В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80 процентов стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. В момент обрушения там находились двое рабочих, один из них не успел добежать до строительной люльки. Пресс-служба МЧС России сообщила, что под завалами обнаружено тело погибшего, 1990 года рождения.
Речь идет о 29-летнем Матвее Кучерове. Его сестра рассказала телеканалу, как молодой человек попал на работы по демонтажу крыши здания.
"Позвали его (на работу – Прим. ред.) друзья", – отметила она.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Он поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, при необходимости будут привлечены следователи центрального аппарата СК.
В январе правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". Согласно проекту, к чемпионату мира по хоккею 2023 года там должна появиться современная ледовая арена, вмещающая не менее 20 тысяч зрителей.