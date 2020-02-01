Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T04:19+0300
https://ria.ru/20200201/1564131992.html
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
https://cdn24.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564122710_0:60:3134:1822_1036x0_80_0_0_5fc155ba2412edbf8a9e1d1754d79fda.jpg
РИА Новости

Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии

04:19 01.02.2020
17515
© РИА Новости / Александр ГальперинОбрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса "Петербургский"
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 1 фев – РИА Новости. Девушка по имени Анна в интервью телеканалу РЕН ТВ поделилась подробностями гибели ее брата в результате обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский".
В пятницу днем в ходе демонтажа крыши здания СКК, которое сейчас не эксплуатируется, произошло обрушение 80 процентов стен и кровли на площади около 25-28 тысяч квадратных метров. В момент обрушения там находились двое рабочих, один из них не успел добежать до строительной люльки. Пресс-служба МЧС России сообщила, что под завалами обнаружено тело погибшего, 1990 года рождения.
Речь идет о 29-летнем Матвее Кучерове. Его сестра рассказала телеканалу, как молодой человек попал на работы по демонтажу крыши здания.

"Позвали его (на работу – Прим. ред.) друзья", – отметила она.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку обрушения спортивно-концертного комплекса (СКК) "Петербургский". Он поручил обеспечить тщательное исследование всех обстоятельств происшествия, при необходимости будут привлечены следователи центрального аппарата СК.
В январе правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" заключили концессионное соглашение о реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". Согласно проекту, к чемпионату мира по хоккею 2023 года там должна появиться современная ледовая арена, вмещающая не менее 20 тысяч зрителей.
Видео последствий обрушения СКК Петербургский
Вчера, 17:35
Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"
315140928
Обсудить 9
Обрушение крыши СКК в ПетербургеСледственный комитет РФМЧС РФПетербургский (спорткомплекс)Александр БастрыкинРоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
Рекомендуем
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Андрей Аршавин
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
Сотрудник ДПС ГИБДД проводит проверку документов у водителя в Москве
Автоэксперт рассказал, к чему может привести повышение штрафов
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
"Ъ" назвал размер взятки арестованного начальника из угрозыска
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния