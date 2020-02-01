Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-01T03:29+0300
https://ria.ru/20200201/1564131659.html
Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры
https://cdn25.img.ria.ru/images/rsport/113789/09/1137890932_0:187:2977:1862_1036x0_80_0_0_887218b1caa16311bef80f5fd21fd325.jpg
РИА Новости

Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

03:29 01.02.2020
7978
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАндрей Аршавин
Андрей Аршавин
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Андрей Аршавин. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
По словам Аршавиной, это действие было "адекватной" и зеркальной реакцией на поведение бывшей невестки.
"Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", сказала мать игрока в футбол.
Ранее адвокат Казьминой Александр Добровинский сообщил РИА Новости о письме от Аршавиной с требованием к его подзащитной съехать вместе с тремя детьми из дома, в котором те проживают.
Андрей Аршавин
3 июля 2019, 17:57
Аршавин будет отдавать на алименты 300 тысяч рублей
Сама экс-супруга спортсмена прокомментировала ситуацию в инстаграме, назвав требование о выселении "подарком на день рождения дочери от отца и бабушки". Позже она удалила соответствующую публикацию.
64167378
Обсудить 5
Алиса АршавинаАндрей АршавинРоссияСанкт-ПетербургФутболСпортОбщество
Рекомендуем
Обрушение крыши при демонтаже спортивно-концертного комплекса Петербургский
Сестра погибшего под завалами СКК в Петербурге рассказала о трагедии
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Мессенджер WhatsApp
Дуров предупредил об опасности использования WhatsApp
Паспорт гражданина Российской Федерации
С февраля изменятся правила получения шенгенских виз
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Работники скорой помощи в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Китае число жертв коронавируса увеличилось до 259 человек
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Сотрудник центральной больницы города Ухань и пациент
Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
Люди в защитных масках в Тайбэе
Врач из Израиля оценил эффективность медицинских масок от коронавируса
Военные Сирийской арабской армии в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии
Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края
Минздрав рассказал о симптомах и мерах защиты от коронавируса
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Томаты
Врач рассказала, кому нельзя есть помидоры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:01Завершается подача заявлений на сдачу ЕГЭ в 2020 году
07:57В Пекине выявили более 150 случаев заражения новым коронавирусом
07:55Казахстан хочет сотрудничать с Россией в области цифровизации
07:51КНДР усиливает меры безопасности в отношении дипмиссий
07:43Токаев поздравил Мишустина с назначением на должность премьера
07:38Токаев заявил, что примет участие в праздновании Дня Победы в Москве
07:35Президент Казахстана оценил визит Мишустина
07:32Египет, Судан и Эфиопия подпишут соглашение по плотине в конце февраля
07:31Мишустин назвал братскими отношения Казахстана и России
07:25Роспотребнадзор напомнил о правилах использования медицинских масок
07:20Полиция арестовала оперную певицу после инцидента у резиденции Трампа
07:17Через пункты пропуска в Приморье началась эвакуация россиян из Китая
07:08В Китае смертность от коронавируса достигла 2,5%
07:04Демократы назвали "трагедией" недопуск свидетелей в рамках импичмента
07:01Вирусолог оценил версию об искусственном происхождении коронавируса
06:57Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на обстрелы из Газы
06:49В Забайкалье рассказали о состоянии больного коронавирусной инфекцией
06:47Климкин заявил о "клинической смерти" ПАСЕ из-за возвращения России
06:40Группа демократов обсуждает, как остановить Сандерса, сообщает СМИ
06:37СМИ: Вилли Вонку может сыграть женщина в приквеле повести Роальда Даля
Лента новостейМолния