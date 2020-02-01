Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Мать футболиста Андрея Аршавина Татьяна Аршавина в беседе с "Пятым каналом" объяснила решение выселить бывшую жену сына Алису Казьмину и собственную внучку из квартиры.
По словам Аршавиной, это действие было "адекватной" и зеркальной реакцией на поведение бывшей невестки.
"Это не ваше дело, это наше семейное дело. И судить вы не имеете права. Я поступаю точно так, как поступила она. Это адекватная мера на ее поступки", — сказала мать игрока в футбол.
Ранее адвокат Казьминой Александр Добровинский сообщил РИА Новости о письме от Аршавиной с требованием к его подзащитной съехать вместе с тремя детьми из дома, в котором те проживают.
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Сама экс-супруга спортсмена прокомментировала ситуацию в инстаграме, назвав требование о выселении "подарком на день рождения дочери от отца и бабушки". Позже она удалила соответствующую публикацию.