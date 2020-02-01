Мать Андрея Аршавина объяснила решение выселить внучку из квартиры

По словам Аршавиной, это действие было "адекватной" и зеркальной реакцией на поведение бывшей невестки.

Ранее адвокат Казьминой Александр Добровинский сообщил РИА Новости о письме от Аршавиной с требованием к его подзащитной съехать вместе с тремя детьми из дома, в котором те проживают.