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СМИ сообщило об ударе США по террористической группировке в Йемене
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РИА Новости

СМИ сообщило об ударе США по террористической группировке в Йемене

03:24 01.02.2020
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© РИА Новости / Mb-worldЙемен
Йемен
© РИА Новости / Mb-world
Йемен. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП)* в Йемене, целью которого был ее главарь Касим Аль-Райми, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США.
По заявлению источника, США все еще выясняют, погиб ли Аль-Райми в проведенной атаке. Для этого используются различные методы, в том числе мониторинг социальных сетей и мессенджеров.
Как сообщает CNN, в Пентагоне и Центральном разведывательном управлении от комментариев по этому вопросу отказались.
Ранее госдепартамент США обещал награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".*
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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"Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП)Министерство обороны СШАЙеменСШАВ мире
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