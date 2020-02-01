СМИ сообщило об ударе США по террористической группировке в Йемене

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Вооруженные силы США нанесли удар по позициям террористической группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП)* в Йемене, целью которого был ее главарь Касим Аль-Райми, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве обороны США.
По заявлению источника, США все еще выясняют, погиб ли Аль-Райми в проведенной атаке. Для этого используются различные методы, в том числе мониторинг социальных сетей и мессенджеров.
Как сообщает CNN, в Пентагоне и Центральном разведывательном управлении от комментариев по этому вопросу отказались.
Ранее госдепартамент США обещал награду в 10 миллионов долларов за информацию, которая приведет к поимке главарей группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове".*
*Террористическая организация, запрещенная в России.