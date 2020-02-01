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2020-02-01T03:01+0300
https://ria.ru/20200201/1564131436.html
Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России
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РИА Новости

Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

03:01 01.02.2020
30131
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал претензии замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России "чисто польской фантазией". Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.
По словам сенатора, выдвинутое требование обречено на провал, поскольку оно не признается нигде в мире, кроме как в самой Польше.

"Право Польши требовать репарации" у России является "безоговорочным" только для Варшавы. Никто в мире больше этого "права" не признает – ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero)", – заявил Пушков.

В России высказывание Яблонского вызвало резонанс. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польского дипломата "перестать шаромыжничать". Депутат Дмитрий Новиков увидел в требованиях Варшавы политическую подоплеку и счел подобные заявления циничными. Парламентарий Дмитрий Белик подчеркнул, что власти Польши продолжают врать о Второй мировой, несмотря на тот факт, что именно СССР разбил гитлеровскую Германию.
Здание МИД Польши
17 января, 15:59
МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"
209101023
Обсудить 18
Дмитрий НовиковМария ЗахароваВторая мировая война (1939-1945)МИД ПольшиАлексей ПушковПольшаМоскваРоссияВаршаваВ мире
Популярные комментарии
Война в СССР пришла с польской территории? Конечно война пришла с Запада. Поэтому репарации России должна платить в том числе и Польша.
1 февраля, 04:14
super.ket007a
4610000
Ну и ну! Жизнь человека бесценна. А сколько "стоит" жизнь отдельно взятого поляка? А жизнь 600 тысяч советских солдат, отдавших свою жизнь ради поляков?
1 февраля, 04:49
vvolosatov450
4300010
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