Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал претензии замглавы МИД Польши Павла Яблонского на репарации от России "чисто польской фантазией". Об этом он написал в своем Twitter.
Ранее Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны. Дипломат также заявил, что при сегодняшней политической ситуации любые попытки прийти к соглашению с Москвой связаны с рядом трудностей.
По словам сенатора, выдвинутое требование обречено на провал, поскольку оно не признается нигде в мире, кроме как в самой Польше.
"Право Польши требовать репарации" у России является "безоговорочным" только для Варшавы. Никто в мире больше этого "права" не признает – ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero)", – заявил Пушков.
В России высказывание Яблонского вызвало резонанс. Так, официальный представитель МИД Мария Захарова призвала польского дипломата "перестать шаромыжничать". Депутат Дмитрий Новиков увидел в требованиях Варшавы политическую подоплеку и счел подобные заявления циничными. Парламентарий Дмитрий Белик подчеркнул, что власти Польши продолжают врать о Второй мировой, несмотря на тот факт, что именно СССР разбил гитлеровскую Германию.
17 января, 15:59МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"