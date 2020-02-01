Пушков оценил шансы Польши получить репарации от России

"Право Польши требовать репарации" у России является "безоговорочным" только для Варшавы. Никто в мире больше этого "права" не признает – ни с оговорками, ни без. Чисто польская фантазия, не имеющая никакого отношения к международному праву. Шансы: ниже нуля (less than zero)", – заявил Пушков.