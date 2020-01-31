В России ответили на требования Польши выплатить репарации

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. политики назвали требования Российские политики назвали требования Варшавы о выплате репараций абсурдными.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны

"Перестаньте шаромыжничть"

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Яблонского, призвала польского дипломата "перестать шаромыжничать".

"Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова", — написала она в фейсбуке.

"Абсурд нарастает"

Депутат Дмитрий Новиков увидел в требованиях Варшавы политическую подоплеку.

"Характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным еще и еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день", — сказал парламентарий.

Также политик счел подобные заявления циничными.

"Если мы посмотрим, какое количество советских солдат погибло при освобождении Польши от фашистских захватчиков, станет ясно, <…> кто на самом деле и от кого выплат имеет права требовать, но не делает этого, исходя из уважения к элементарным фактам прошлого и памяти героев", — заключил он.

Аналогичного мнения придерживается депутат Дмитрий Белик, назвавший требование Яблонского невежеством.

"Осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты — сегодня это тренд политиков антироссийского фронта. История становится заложником нечистоплотных политиков, этой тенденции необходимо противостоять на всех уровнях", — заявил он в комментарии RT

Парламентарий подчеркнул, что власти Польши продолжают врать о Второй мировой войне, несмотря на тот факт, что именно СССР разбил гитлеровскую Германию.