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2020-01-31T23:18+0300
https://ria.ru/20200131/1564127858.html
В России ответили на требования Польши выплатить репарации
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РИА Новости

В России ответили на требования Польши выплатить репарации

21:05 31.01.2020 (обновлено: 23:18 31.01.2020)
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© РИА Новости / Филип Климашевский / Перейти в фотобанкМужчина с флагом Польши
Мужчина с флагом Польши
© РИА Новости / Филип Климашевский
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Российские политики назвали требования Варшавы о выплате репараций абсурдными.
Ранее замминистра иностранных дел Польши Павел Яблонский в интервью Radio Zet заявил о "безоговорочном" праве страны на российские выплаты за ущерб, нанесенный во время Второй мировой войны.

"Перестаньте шаромыжничть"

Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя высказывания Яблонского, призвала польского дипломата "перестать шаромыжничать".
"Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова", — написала она в фейсбуке.
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"Абсурд нарастает"

Депутат Дмитрий Новиков увидел в требованиях Варшавы политическую подоплеку.
"Характер абсурда в заявлениях польских политиков очень быстро нарастает, и становится очевидным еще и еще раз, что все споры, которые на первый взгляд носят сугубо исторический характер, являются дискуссией о прошлом, на самом деле имеют прямой выход на сегодняшний день или даже на завтрашний день", — сказал парламентарий.
Также политик счел подобные заявления циничными.
"Если мы посмотрим, какое количество советских солдат погибло при освобождении Польши от фашистских захватчиков, станет ясно, <…> кто на самом деле и от кого выплат имеет права требовать, но не делает этого, исходя из уважения к элементарным фактам прошлого и памяти героев", — заключил он.
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Аналогичного мнения придерживается депутат Дмитрий Белик, назвавший требование Яблонского невежеством.
"Осознанное нежелание признавать очевидные исторические факты — сегодня это тренд политиков антироссийского фронта. История становится заложником нечистоплотных политиков, этой тенденции необходимо противостоять на всех уровнях", — заявил он в комментарии RT.
Парламентарий подчеркнул, что власти Польши продолжают врать о Второй мировой войне, несмотря на тот факт, что именно СССР разбил гитлеровскую Германию.
На прошлой неделе лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский также заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить ей компенсацию за ущерб во Второй мировой войне. В ответ посол России в Польше Сергей Андреев напомнил, что Варшава находится в неоплатном долгу перед Москвой.
Здание МИД Польши
17 января, 15:59
МИД Польши обвинил Россию в попытке "переврать историю"
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Ярослав КачиньскийПольшаМоскваРоссияВаршаваВ мире
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"Иль русского царя уже бессильно слово? Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?"
31 января, 21:14
vvab6
17571413151
Факты не изменить, пакт Молотова-Риббентропа из истории не уборать как и показания НЕМЦЕВ про то с кем они по предварительному сговору напали на Польшу! ЭТО ФАКТЫ! И ничего вы с этим сделать не можете!
31 января, 21:43
GAGarold Azimov
8315014245
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