Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС

"Я рад, что Великобритания и ЕС договорились по сделке Brexit, которая уважает волю британского народа. Мы продолжим выстраивать наши крепкие, продуктивные и успешные отношения с Великобританией, по мере того как они открывают для себя новую главу", - написал он в субботу в своем Twitter.