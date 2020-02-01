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Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
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РИА Новости

Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС

02:51 01.02.2020
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© РИА Новости / Геннадий МельникГосударственный секретарь США Майк Помпео
Государственный секретарь США Майк Помпео
© РИА Новости / Геннадий Мельник
Государственный секретарь США Майк Помпео . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео выразил удовлетворение договоренностями Великобритании и ЕС по Brexit.

"Я рад, что Великобритания и ЕС договорились по сделке Brexit, которая уважает волю британского народа. Мы продолжим выстраивать наши крепкие, продуктивные и успешные отношения с Великобританией, по мере того как они открывают для себя новую главу", - написал он в субботу в своем Twitter.

С 31 января Великобритания вышла из ЕС. Это стало результатом референдума 2016 года, когда 51,89% британцев проголосовали за Brexit.
До конца декабря 2020 года, пока не завершится переходный период, никаких реальных изменений не будет. В течение всего года ЕС и Великобритания будет вести переговоры о будущих взаимоотношениях. Премьер Борис Джонсон заявлял о своем желании достичь "амбициозного" соглашения о свободной торговле, а также договориться о сохранении тесного сотрудничества в ряде сфер, прежде всего, в сфере безопасности и разведки. Параллельно страна будет вести торговые переговоры и со странами, не входящими в ЕС, в том числе с США, также ей предстоит проработать свою новую иммиграционную политику.
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Выход Британии из ЕвросоюзаМайк ПомпеоBrexitЕвросоюзВеликобританияСШАВ мире
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