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Космическая обсерватория ГАММА-400
Хочу стать космонавтом
2020-02-01T02:40+0300
https://ria.ru/20200201/1564131379.html
Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
https://cdn25.img.ria.ru/images/realty/40824/54/408245449_0:172:3117:1925_1036x0_80_0_0_cb8b0ee875b2d760b9991a48493b43f5.jpg
РИА Новости

Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"

02:40 01.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКосмодром "Плесецк" в Архангельской области
Космодром Плесецк в Архангельской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Космодром "Плесецк" в Архангельской области. Архивное фото
МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Отложенный с января запуск военного спутника связи "Меридиан-М" с Плесецка предварительно намечается на 20 февраля, на космодром привезут новую третью ступень для ракеты-носителя "Союз-2" из-за неисправности имеющейся, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
Ранее другие источники РИА Новости в отрасли сообщали, что запуск не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты "Союз-2". Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и возвратить в монтажно-испытательный корпус. Старт предварительно планировался на 9 февраля, но затем его сдвинули на 14 февраля.
"Специалисты в Плесецке так и не смогли точно выяснить причину неисправности в кабельной сети третьей ступени ракеты "Союз-2", поэтому принято решение доставить на космодром новую третью ступень", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в связи с этим запуск предварительно намечен на 20 февраля. "Соответственно планировавшийся на 28 февраля старт с Плесецка навигационного спутника "Глонасс-М" пришлось сдвинуть примерно на 15 марта", - добавил источник.
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В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера с космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.
В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.
Спутники "Меридиан" предназначены для обеспечения связью морских судов и самолетов ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты нужны для расширения возможностей сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.
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Хочу стать космонавтомМеридиан (спутник)Плесецк (космодром)СоюзРоскосмос
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