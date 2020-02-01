Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"

МОСКВА, 1 фев - РИА Новости. Отложенный с января запуск военного спутника связи Отложенный с января запуск военного спутника связи "Меридиан-М" с Плесецка предварительно намечается на 20 февраля, на космодром привезут новую третью ступень для ракеты-носителя "Союз-2" из-за неисправности имеющейся, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее другие источники РИА Новости в отрасли сообщали, что запуск не состоялся 24 января из-за проблемы с кабельной сетью третьей ступени ракеты "Союз-2". Для выяснения причины ракету пришлось снять со стартового комплекса и возвратить в монтажно-испытательный корпус. Старт предварительно планировался на 9 февраля, но затем его сдвинули на 14 февраля.

"Специалисты в Плесецке так и не смогли точно выяснить причину неисправности в кабельной сети третьей ступени ракеты "Союз-2", поэтому принято решение доставить на космодром новую третью ступень", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в связи с этим запуск предварительно намечен на 20 февраля. "Соответственно планировавшийся на 28 февраля старт с Плесецка навигационного спутника "Глонасс-М" пришлось сдвинуть примерно на 15 марта", - добавил источник.

В 2006-2014 годах были запущены семь спутников "Меридиан", при этом первый аппарат вышел из строя из-за пробоя герметичного контейнера с космическим мусором, второй был выведен на нерасчетную орбиту, но продолжает работать по целевому назначению, пятый не был выведен на орбиту. Гарантийный срок службы спутника "Меридиан" - семь лет.

В 2019 году на орбиту вывели модернизированный спутник "Меридиан-М". В декабре гендиректор предприятия "Информационные спутниковые системы имени Решетнева" (входит в Роскосмос) Николай Тестоедов заявил, что до конца 2019 года планировалось подписать контракт на серийное изготовление двух "Меридианов-М". Был ли договор подписан, не сообщалось.