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Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
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РИА Новости

Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины

02:19 01.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Пентагон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 фев - РИА Новости. Пентагон будет применять только противопехотные мины, оснащенные механизмом саморазрушения или самообезвреживания, говорится в опубликованных в субботу на сайте ведомства новых правилах применения мин.
Ранее Белый дом сообщил, что президент США Дональд Трамп отменил ограничения на использование противопехотных мин, существовавшее с 2014 года.
"Министерство (обороны) будет использовать, разрабатывать, производить или закупать мины, которые непостоянны, что означает, что они должны быть оснащены механизмами саморазрушения и опциями самообезвреживания", - говорится в документе.
В частности, минобороны обязуется придерживаться стандартов, требующих, чтобы все установленные мины, независимо от того, как они были активированы - дистанционно или нет, - сами разрушались через 30 или менее дней после этого. Кроме того, в них должна быть дополнительная функция самообезвреживания.
"Некоторые мины ... будут спроектированы и сделаны таким образом, чтобы саморазрушаться через более короткое время, например два часа или 48 часов", - говорится в правилах.
Решение о применении мин в той или иной ситуации остается за командующими войсками. Пентагон оставляет за собой право закупать и иметь "ограниченное количество" постоянных мин для "обучения личного состава, занимающегося разминированием", говорится в документе.
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Министерство обороны СШАСШАБезопасностьВ мире
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