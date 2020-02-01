Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины

"Министерство (обороны) будет использовать, разрабатывать, производить или закупать мины, которые непостоянны, что означает, что они должны быть оснащены механизмами саморазрушения и опциями самообезвреживания", - говорится в документе.

В частности, минобороны обязуется придерживаться стандартов, требующих, чтобы все установленные мины, независимо от того, как они были активированы - дистанционно или нет, - сами разрушались через 30 или менее дней после этого. Кроме того, в них должна быть дополнительная функция самообезвреживания.